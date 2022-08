Tecnologia Saiba qual a diferença entre remake, remaster, reboot e rebuilt

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Final Fantasy VII Remake é a reconstrução do jogo original de 1997, mas esse remake adiciona muito mais conteúdo que seu predecessor original. (Foto: Reprodução)

A tecnologia dos videogames atuais avança tão rápido, que não precisa de muito tempo para que um jogo fique ultrapassado e possa ser modernizado por uma remasterização ou até refeito por meio de um remake ou reboot.

Aproveitando o apelo financeiro que produtos do mundo do entretenimento ganham com a nostalgia do público, desenvolvedoras de videogames apostam cada vez mais rápido em reconstruir ou remodelar produtos que já existem e têm uma enorme gama de fãs. Entre 2022 e 2023, os jogadores podem marcar um reencontro na agenda com velhos conhecidos, como o remake de Resident Evil 4, a remasterização de Klonoa, o reboot de Saints Row e o rebuilt do primeiro The Last of Us.

Escolher pelo relançamento de um jogo, não só é uma aposta segura na maioria dos casos, como também economiza tempo e dinheiro no desenvolvimento de uma aventura totalmente inédita. Se por um lado a tecnologia de desenvolvimento anda cada vez mais depressa, o tempo de produção de jogos eletrônicos também aumentou. Fato que justifica a alternativa de empresas apostarem em produtos que estão nas prateleiras, mas precisam de uma recauchutada.

Os termos “remake”, “reboot”, “remaster” e “rebuilt” não são apenas escolhas dos estúdios, mas dizem ao jogador o que esperar do velho novo amigo que será jogado. Mas, afinal de contas, qual a diferença entre eles?

– O que é remaster? Remaster ou remasterizações são como uma reforma. Nesse tipo de técnica, os estúdios modernizam aspectos visuais e sonoros de um jogo, sem necessariamente criar algo do zero, refazendo linhas de código e alterando a jogabilidade.

O jogo “remaster” ainda é o mesmo, mas recauchutado. A remasterização é uma técnica para fazer um jogo antigo adaptar-se melhor a processadores, telas e reprodutores de áudio modernos. Na grande maioria dos casos, as remasterizações aplicam retexturização de alta definição nos gráficos e ampliam o número de canais de áudio. Tudo feito a partir do jogo original.

Alguns remasters também trabalham conteúdo. Essas alterações podem ser correções técnicas, como as feitas em erros de tradução, ou para remover conteúdos sensíveis da história. O processo de adaptação da história é chamado de “rescripting” e indica que o jogo é o mesmo, mas passou por atualização de aspectos narrativos.

Geralmente, isso significa uma recondução melhor da progressão do enredo ou inclusão de um novo recurso — jogos com diálogos apenas escritos no original passaram a ter uma dublagem na nova versão, por exemplo.

– O que é remake? Um remake enuncia que uma aventura dos videogames bases dos personagens, inspiração na história, ambientação, localidades, nomes e gênero, mas em um jogo totalmente novo, reconstruído do zero.

Para simplificar, pense em um remake da seguinte forma: imagine que uma produtora está “desenvolvendo um título pela primeira vez de novo”. Esse “de novo” é o ponto-chave. A proposta geral é a mesma e, geralmente, um remake mantém a base da história e seus personagens, mas pode trazer uma nova visão ou abordage. O jogo também pode mudar de perspectiva, seja saindo da visão isométrica para um esquema de ação ou alterando o enredo ao trazer elementos que expandem a história original.

– O que é reboot? Reboot é o aproveitamento do conceito mais básico de um jogo original, jogando todo o resto pela janela. Isso significa não “reconstruir” um título do zero, mas recomeçar uma franquia, aproveitando uma ideia e uma marca, com o objetivo de alavancar uma aventura totalmente inédita. O processo ajuda a revitalizar franquias que estão desgastadas e apresentar uma longa história para novos públicos, apontando o ponteiro da bússola para nortes diferentes.

DmC, de 2013, é o reboot de Devil May Cry que levou os conceitos da franquia para um título inédito dentro do gênero hack and slash. O jogo ainda pertence à franquia da Capcom, mas com enredo, ambientação, vilões e visuais sob novas direções. Em suma, é um outro jogo, que tirou proveito apenas do protagonista e da marca.

– O que é rebuilt? Rebuilt fica no meio do caminho entre uma remasterização e um remake. O termo foi empregado pela primeira vez em um grande jogo com The Last of Us Part I, que resolveu adotar preço de lançamento. O jogo apresenta mais do que os processos de texturização e melhorias de um remaster, mas não chega a reconstruir a experiência do zero, como um remake.

Os jogadores podem esperar de um rebuilt melhorias gráficas, como a troca de modelos de personagens e a reconstrução de cenários inteiros com motores gráficos mais modernos. As novidades, no entanto, ficam mais escassas quando o assunto é jogabilidade.

A ausência de novas mecânicas e jogabilidade criados do zero, são características que vão diferenciar um rebuilt de um remake. O “novo” The Last of Us pode renderizar imagens a 4K nativo em 30 FPS, além de usar a resposta háptica do DualSense, efeitos de gatilho e áudio 3D. Entretanto, os controles de Ellie e Joel não são refeitos com base em The Last of Us Part II, passando apenas por melhorias adaptativas dignas de remaster. As informações são do site Canaltech.

