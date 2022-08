Tecnologia “Link ISP 2022”: InternetSul promove congresso para debater o mercado de internet

O evento é voltado principalmente para empresas prestadoras de serviços de internet.

Começou hoje, em Gramado (RS), o Link ISP 2022, congresso do setor de internet e telecomunicações promovido pela Associação dos Provedores de Serviços e Informações da Internet (InternetSul). Até sexta-feira (12), o evento vai reunir 80 expositores e dezenas de palestrantes, como Amyr Klink, comandante de navio que liderou mais de 22 expedições à Antártica, que fará uma apresentação sobre superação e liderança.

Vários nomes consagrados do mercado de ISP (Internet Service Provider, em português “provedor de serviços de internet”) também estarão presentes, como Lacier Dias, Ronaldo Couto (Primori), Nicola Sanchez (Matrix), Basílio Perez (ABRINT) e muitos outros. Entre os temas das palestras, assuntos de máxima relevância para a competitividade das empresas de internet: 5G, WiFi 6, compartilhamento de postes, redes neutras, impacto da redução do ICMS em telecomunicações, ecossistema de inovação, formação e gestão de times, metaverso, análise de crédito e faturamento, marketing de indicação e neurociência comportamental nas empresas.

Para o diretor de relações com o mercado da InternetSul, Paulo Todeschini, o Link ISP é uma verdadeira imersão no universo da tecnologia. “Hoje em dia, a internet é o próprio mercado. As relações sociais, o comércio, a indústria, tudo passa pela internet. Nesta terceira edição, os fabricantes levarão muitos lançamentos e novidades, porque é essencial se manter atualizado e com equipamentos renovados”, ressalta.

“Trata-se de um evento para debater assuntos essenciais para o setor, abrir muitas oportunidades de negócio, fazer networking e enriquecer o conhecimento”, comenta o presidente da InternetSul, Alexandro Schuck. “Além de tudo isso, temos as belezas de Gramado, uma cidade cheia de atrativos que, sem dúvida, tornará ainda mais especial a experiência de quem vier para o Link ISP”, complementa.

As inscrições podem ser realizadas pelo site.

