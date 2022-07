Tecnologia Saiba se é possível mudar um celular 4G para que ele pegue o 5G

31 de julho de 2022

Os aparelhos 5G já saem da fábrica com o hardware atualizado para aproveitar o novo tipo de sinal.(Foto: Reprodução)

A implementação do 5G “puro” chegou em três novas capitais brasileiras na semana anterior. São elas: Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB). Até então, apenas a cidade de Brasília tinha dado início às operações da nova tecnologia no país.

Uma das vantagens dessa nova tecnologia é que ela permite baixar arquivos 20 vezes mais rápido em comparação ao atual 4G. Além disso, a internet de quinta geração deixa a conexão mais estável em razão da sua baixa latência, chegando a se equiparar com quem utiliza conexão fixa.

A parte negativa é que boa parte dos brasileiros ainda possui um celular com suporte apenas ao 4G. O fato tem levantado dúvidas sobre a possibilidade de fazer uma espécie de upgrade no aparelho para que ele passe a “pegar” o novo sinal. Mas será que isso é possível?

Dá para melhorar um celular 4G para ele rodar o 5G? Infelizmente, não!

Para rodar o 5G “puro”, os celulares precisam ter essa tecnologia embutida no aparelho. Ela integra o hardware do dispositivo, que não pode ser trocado ou atualizado sem que não seja necessário comprar um novo celular.

Ou seja, os aparelhos 5G já saem da fábrica com o hardware atualizado para aproveitar o novo tipo de sinal.

É o que explica o professor de sistemas de informações da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Carlos Rafael. Segundo ele, também não é possível tentar trocar de chip de operadora. “Você não consegue pegar um celular 4G e fazer com que ele fique rápido como o 5G permite. O único jeito é com outro aparelho mesmo”, reforça.

Entretanto, mesmo com a chegada do 5G, a troca do celular não será obrigatória. Isso porque os celulares 4G seguirão funcionando normalmente até quando o 5G estiver em operação em todo o País. A única diferença é que usuários com celulares 4G não conseguirão usufruir dos benefícios do 5G.

A respeito da troca, o professor aconselha que a pessoa analise suas necessidades. “Se você usa muito dados, trabalha na rua, precisa de uma alta taxa de transferência e sabe que você vai estar em algum lugar com cobertura 5G bacana, aí sim, você vai ter um ganho”, disse.

Além disso, se a pessoa vive em uma região em que o 4G é muito instável, talvez seja benéfico migrar para o 5G quando ele ficar disponível.

