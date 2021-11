Tecnologia Samsung lança Galaxy Z Flip 3 com acessórios da Disney

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

A edição especial vem na caixa temática que inclui uma bateria portátil. (Foto: Reprodução)

Anunciada pela Samsung em outubro, a nova edição especial do Galaxy Z Flip 3 5G começou a ser vendida em Cingapura desde a última quinta-feira (11). A linha diferenciada, criada em parceria com a Disney, traz acessórios exclusivos da Marvel e da franquia Star Wars.

São duas opções à venda, cada uma com temática diferente. Na versão Galaxy Z Flip 3 5G Marvel Edition, temos uma capa de silicone com alça ostentando o logo da editora, acompanhada de uma alça de dedo igualmente estilizada, além de um power bank e o celular dobrável (modelo de 128 GB).

No Galaxy Z Flip 3 5G Star Wars Edition há os mesmos itens, ressaltando que a capa e a alça são inspiradas na atração criada por George Lucas. Já a bateria portátil vem com o símbolo da Shopee, plataforma escolhida pela Samsung para a venda das variantes.

A edição especial do Galaxy Z Flip 3 Marvel custa US$ 1.522, o equivalente a R$ 8,3 mil em conversão direta, pela cotação do dia, enquanto a versão Star Wars sai por US$ 1.552 (R$ 8,4 mil). Os modelos estão à venda na loja oficial da Samsung na Shopee em Cingapura, mas não há informações sobre o lançamento em outros mercados.

Cores personalizáveis

Recentemente, o celular dobrável da Samsung ganhou outra edição especial, que se destaca pela possibilidade de escolher as cores do dispositivo. São cinco opções de tons para a traseira: azul, branco, preto, rosa e amarelo.

Como a parte de cima e a de baixo são customizáveis, há um total de 49 combinações à disposição do comprador, de acordo com a gigante sul-coreana, além da possibilidade de modificar as cores da moldura do smartphone. O Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition está à venda por US$ 1.100 (R$ 6 mil) nos Estados Unidos e em mais seis países.

Atualização

A Samsung começou a atualizar a sua família Galaxy S21 para a versão estável do Android 12 – sob a interface One UI 4 – nesta segunda-feira (15). A chegada da nova edição do sistema operacional do Google ocorre menos de 30 dias após os celulares Pixel, tempo considerado um recorde.

Os modelos tops de linha mais recentes da marca coreana são agraciados depois de passar por quatro betas da plataforma. Assim, a Samsung passou na frente de outras fabricantes do setor, como OPPO e OnePlus – ambas ainda testam o software.

O que há de novo?

Entre os principais destaques da One UI 4, estão os indicadores para uso de microfone e câmera como controles de privacidade, bem como a possibilidade de entregar somente a localização aproximada aos aplicativos e aprimoramentos nas permissões.

A companhia também inseriu um Painel de Privacidade para mostrar quais apps têm utilizado as permissões no smartphone. A série S21 passou a usar o Dynamic Color, a fim de extrair as cores do papel de parede para aplicar em realces do sistema e aplicações compatíveis. Da mesma forma, os widgets receberam uma nova camada de pintura.

