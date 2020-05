Flávio Ricco SBT decidiu que será uma reprise, mas ainda não tem a substituta de “Poliana”

Por Flávio Ricco | 1 de Maio de 2020

No SBT ainda não há uma definição sobre qual novela substituirá “As Aventuras de Poliana”, após o seu encerramento, previsto para o final de julho.

Mesmo antes da pandemia, que acabou comprometendo a realização de vários trabalhos, já existia a decisão de deixar a segunda parte da novela para o ano que vem.

E o que colocar no ar entre o encerramento de uma, começo da outra também está sendo estudado já há algum tempo.

Que será uma reprise, não há dúvida. Resta determinar qual. Data hoje, sem ter que apelar para nada de fora, a preferência é por produções do próprio SBT. E é por aí que o trabalho caminha.

A chance de ser “Chiquititas”, exibida entre 2013 e 2015, já levantada por alguns, existe, mas o empecilho é a sua longa duração. Foram 545 capítulos. Compactar tamanha quantidade não será uma tarefa fácil.

Por enquanto, é só uma das possibilidades em análise, assim como outras. E do jeito que tudo caminha, a escolha definitiva não deve sair antes de 15 ou 20 dias.

TV Tudo

Rádio

A jornalista Patrícia Calderón foi convidada para comandar uma coluna semanal na Rádio Jovem Pan News Fortaleza, para tratar de assuntos relacionados à “Saúde Mental”.

Além do podcast “Não Pira, Respira”, do mesmo tema, que já se encontra no Spotify.

Especial

Nesta série de especiais comemorativos aos seus 20 anos, a Rede TV! vai recordar algumas das entrevistas realizadas por Marília Gabriela no “Gabi” nos anos de 2000 a 2002.

Entre elas, o ator Jean-Claude Van Damme e as cantoras Shakira e Ivete Sangalo.

Inteiro

O GP do Japão de 1988 que a Globo vai apresentar, domingo, dentro do “Esporte Espetacular”, será exibido na íntegra. Largada à bandeirada.

Foi a corrida que deu o primeiro título mundial a Ayrton Senna.

Caixa de entrada

Está certo que com as atividades das TVs parcialmente paralisadas, o noticiário artístico não atravessa um momento dos mais auspiciosos.

Vai daí que, entre os releases recebidos, chega um informando que “em casa, Fernanda Gentil tinge os cabelos da esposa”. Ou outro, dizendo que “com medo de contrair coronavírus, musa fitness faz plantação de verdura orgânica no jardim de casa”.

Futebol online

O “Jogo Aberto”, da Renata Fan, na Band, vai transmitir, a partir do dia 11, um torneio beneficente online do videogame PES 2020 entre atletas e celebridades.

O evento, batizado de “Todos por Um”, tem o apoio de clubes da Série A, FPF e COB. Toda a arrecadação de doações será revertida para projetos de combate à Covid-19 coordenados pelo Hospital Albert Einstein.

Bons de bola

O torneio organizado pela ESM, empresa de marketing esportivo, tem o craque do futsal Falcão como embaixador e contará com a participação de jogadores de futebol, como o palmeirense Felipe Mello e o são-paulino Pablo, além do cantor sertanejo Gustavo Mioto, o humorista Thiago Ventura e atletas olímpicos.

O UOL e a TVN Sports também transmitem.

Último capítulo

A Globo exibe nesta sexta-feira, feriado, o último capítulo de “Avenida Brasil” em “Vale a Pena Ver de Novo”. Uma escolha que turbinou a audiência da sessão, antes e depois do isolamento. Um trabalho memorável de Adriana Esteves, como Carminha.

“Não posso dizer que fico com saudades dela porque ela jamais sairá de dentro de mim. Carminha foi um enorme presente que minha trajetória profissional me trouxe”, resume a atriz, agora no aguardo de novas gravações para “Amor de Mãe”.

C´est fini

Após a primeira, exibida em 2016, o canal Universal TV estreia dia 3, às 23h, a segunda temporada da série médica “Unidade Básica”, produzida pela Gullane e criada por Newton Cannito e as irmãs Helena e Ana Petta.

Traz como protagonistas, além da própria Ana, Caco Ciocler, que interpreta o Dr. Paulo, um médico de família experiente, completamente envolvido nos casos e histórias de seus pacientes. Curioso o intervalo entre uma temporada de outra.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

