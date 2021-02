Rio Grande do Sul Secretaria da Educação do RS divulga lista dos classificados ao banco de cadastro temporário da rede estadual

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A previsão para publicação da classificação final no Diário Oficial do Estado é no dia 23 de fevereiro. Foto: Diego da Costa/Divulgação A previsão para publicação da classificação final no Diário Oficial do Estado é no dia 23 de fevereiro. (Foto: Diego da Costa/Divulgação) Foto: Diego da Costa/Divulgação

A Seduc (Secretaria da Educação) do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado a lista de classificação por pontuação dos candidatos ao banco de cadastro temporário de especialistas da área da Educação, servidores e professores. Para desempate dos candidatos inscritos, será realizado sorteio eletrônico, transmitido ao vivo pela página da Seduc no Facebook e pelo canal da TV Seduc RS no YouTube.

A previsão para publicação da classificação final no Diário Oficial do Estado é no dia 23 de fevereiro. O candidato que discordar da sua classificação poderá interpor recurso por meio de e-mail endereçado à CRE (Coordenadoria Regional de Educação) da sua região, usando requerimento em anexo no edital de inscrição, no prazo de 48 horas a contar do lançamento do edital de classificação final.

A lista é publicada em três partes: para especialistas da área da Educação; servidores de escola; e professores.

Horários do sorteio eletrônico

• Especialistas na área da Educação: 17 de fevereiro, a partir das 15h;

• Servidores: 18 de fevereiro, a partir das 9h;

• Professores: 18 de fevereiro a partir das 12h30; 19 de fevereiro a partir das 9h;

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul