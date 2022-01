Tecnologia Seis funções aguardadas para o WhatsApp neste ano

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

O mensageiro deve liberar recurso que permite esconder o "visto por último" de contatos específicos. (Foto: Reprodução)

Algumas funções muito aguardadas por usuários podem ser disponibilizadas pelo WhatsApp em 2022. Recursos solicitados com frequência, funcionalidades já disponíveis no rival Telegram e flagrantes feitos pelo site especializado WABetaInfo trazem alguns indicativos do que pode chegar ao mensageiro no ano que vem. Por isso, confira a seguir uma lista com seis funções bastante esperadas para o WhatsApp em 2022.

1-Esconder o “visto por último” de contatos específicos

A possibilidade de esconder o status de “visto por último” para contatos específicos no app é uma função bastante solicitada por usuários. A boa notícia é que o recurso já está em fase de testes no mensageiro, e pode ser disponibilizado durante o próximo ano.

A função foi flagrada pelo WABetaInfo – site conhecido por divulgar lançamentos do app em primeira mão – em setembro e, de acordo com as informações reveladas até então, o mensageiro acrescentaria mais uma opção às configurações de privacidade do app, que permitiriam escolher entre quatro opções para o “visto por último”, que seriam: “Todos”, “Meus contatos”, “Ninguém” e “Meus contatos, exceto…”. A última opção permitiria escolher entre usuários específicos para esconder o status, deixando o “visto por último” visível para o resto dos contatos no mensageiro.

2-Administradores apagarem mensagens em grupos

Outra função que deve ser disponibilizada pelo app em 2022 permite que administradores de chats em grupo deletem as mensagens enviadas nos chats coletivos. Com o novo recurso, seria possível apagar “Para todos” mensagens de qualquer participante do grupo, e o balão com o texto excluído seria substituído pela frase “A mensagem foi removida por um administrador”.

A função foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo em dezembro, e seria útil por permitir que os moderadores dos grupos tenham mais autonomia para administrar os chats coletivos. De acordo com o site, o recurso ainda está em fase de desenvolvimento e não há data prevista para a liberação da função mesmo para a versão de testes do aplicativo. Além disso, não é possível saber se a funcionalidade vai passar por mudanças antes de ser anunciada oficialmente.

3-Função para transcrever áudios

Em setembro, o WABetaInfo flagrou um recurso na versão beta do mensageiro para iPhone (iOS) que permitiria transcrever clipes de voz de forma automática. O recurso só estaria disponível para celulares da maçã, pois usaria uma função de reconhecimento de voz própria da Apple.

Até o momento, a função não foi flagrada no mensageiro beta para iPhone (iOS), o que indica que ela deve ser anunciada no ano que vem. Pelo que se sabe até então, o recurso deverá transcrever a fala como em uma linha do tempo, permitindo que o usuário confira o que foi dito em cada segundo do clipe de voz. Além disso, as mensagens transcritas ficarão salvas em uma sessão à parte do aplicativo, permitindo que o usuário verifique o texto quando quiser.

4-Reagir a mensagens

Outra função que deve chegar no app em 2022 vai permitir que usuários reajam individualmente às mensagens, atribuindo carinhas aos balões de texto de maneira similar ao Messenger do Facebook e Instagram. O recurso foi flagrado pelo WABetaInfo na versão beta do aplicativo para Android e iPhone (iOS) em setembro e, de acordo com o site especializado, será possível enviar reações e interagir com os balões de mensagem usando qualquer emoji disponível no mensageiro.

5-Aviso de print de conversas e fotos

Outra função bastante aguardada por usuários é o aviso de prints. O recurso que informa quando capturas de tela são feitas já foi especulado outras vezes, mas, até o momento, o WhatsApp não confirmou se deseja implementar a função no mensageiro futuramente. Apesar disso, a funcionalidade é bastante solicitada, principalmente para o recurso de visualização única liberado pelo app em junho.

O novo recurso permite enviar fotos e vídeos que se autodestroem logo após serem abertos pelo destinatário das mensagens, mas nada impede que o contato tire prints das imagens ou grave a tela do dispositivo para guardar as mídias na galeria do celular. Nesse caso, o aviso de prints poderia manter a funcionalidade mais segura, já que alertaria o remetente sobre a tentativa da captura de tela.

6-Editar mensagens já enviadas

Uma função presente no rival Telegram também é muito pedida por usuários do WhatsApp: a permissão para editar mensagens que já foram enviadas pela plataforma. Disponível no app rival desde 2016, o recurso permite selecionar uma mensagem para acessar a opção “Editar”, possibilitando que o usuário reescreva o texto enviado.

A funcionalidade é útil por permitir que os usuários corrijam possíveis erros de português no texto, por exemplo, e também por que possibilita acrescentar informações que podem ter sido esquecidas ao enviar a mensagem. No WhatsApp, o recurso é aguardado por usuários, e é possível que ele seja implementado ao mensageiro durante 2022.

