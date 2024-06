Rio Grande do Sul Semana terá elevação do nível dos rios e novas enchentes no RS

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Segundo a MetSul, as enchentes deverão ser menos graves que as observadas em maio. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A MetSul Meteorologia alertou que a semana que começa terá novas enchentes no Rio Grande do Sul, mas enfatizou que elas serão menos graves que as observadas em maio. Com base no que já choveu e ainda vai chover, haverá cheias de rios devido aos elevados volumes de chuva que foram registrados até esse domingo (16) na Metade Norte gaúcha, que se somarão à chuva dos próximos dias.

Uma frente fria chegou no sábado (15) ao estado gaúcho com chuva na maioria dos municípios. O sistema agora se torna semi-estacionário, uma vez que não progride pelo bloqueio atmosférico associado ao ar seco e quente no Centro do Brasil, segundo a MetSul.

Chove desde sábado na Metade Norte do Rio Grande do Sul, mas, como era previsto, os volumes de precipitação ficaram significativamente mais altos nesse domingo (16) na região. Os volumes de chuva devem superar os 100 mm em diferentes pontos da Metade Norte, especialmente numa faixa que estende entre o Planalto Médio, a Serra, os Campos de Cima da Serra e o Litoral Norte.

Os acumulados de chuva até o final da manhã desse domingo somavam nas rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia acumulados de 132 mm em Cambará do Sul, 113 mm em Serafina Corrêa, 94 mm em Canela, 92 mm em Torres, 79 mm em Bento Gonçalves, 76 mm em Cruz Alta, 75 mm em Ibirubá, 73 mm em Campo Bom, 66 mm em Tupanciretã, 56 mm em Vacaria e 55 mm em Rio Pardo.

Nas áreas de nascentes dos rios Taquari-Antas e Caí os acumulados de chuva até ao meio-dia desse domingo atingiam em estações automáticas particulares e do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden) volumes de 173 mm em Cambará do Sul e 96 mm em São Francisco de Paula. No Litoral Norte, os acumulados de precipitação por pontos de medição do Cemaden indicavam 107 mm em Morrinhos do Sul, 98 mm em Torres e 80 mm no município de Maquiné.

Os maiores volumes de chuva, assim, concentravam-se desde sábado sobre a Serra Gaúcha e os Campos de Cima da Serra, com marcas de 100 mm a 150 mm em alguns pontos e que tendem a se elevar ainda mais. A Serra Gaúcha e os Campos de Cima da Serra compreendem as regiões de nascentes e parte importante das bacias dos Rios Taquari-Antas, Caí e Paranhana (que desemboca no Rio dos Sinos). As nascentes do Caí e do Taquari estão entre os municípios de São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará do Sul e São José dos Ausentes. Os dois rios recebem águas que caem na Serra e o dado de chuva volumosa acima de 100 mm de Serafina Corrêa, na parte mais a Oeste da bacia do Taquari, é também relevante para o nível do rio.

Porto Alegre

Equipes da prefeitura de Porto Alegre seguiam monitorando a chuva do final de semana e preparadas para agir em caso de novas ocorrências. Da meia-noite de sábado até as 17h desse domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia registrado 43,4 milímetros de chuva na área do Jardim Botânico. O nível do Guaíba, às 16h15, estava em 2,57 metros, conforme a régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA). A cota de alerta é de 3,15 metros e a de inundação, 3,60 metros.

