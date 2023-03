Economia Senado aprova Medida Provisória que prorroga o pagamento de empréstimos do Pronampe

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Texto estende parcelas de 48 para 72 meses. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Senado aprovou uma medida provisória que amplia o prazo de pagamento de empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A MP prorroga o limite de financiamento do crédito de 48 para até 72 meses. A mudança é válida tanto para novos contratos quanto para empréstimos em andamento, desde que a renegociação siga condições estabelecidas pelo governo federal.

Por se tratar de uma medida provisória, o texto está em vigor desde que foi editado pelo Executivo, em outubro passado. No entanto, para se tornar uma legislação permanente, precisava passar pelo Congresso. A Câmara aprovou o texto com modificações no último dia 1º.

Surgido no primeiro ano da pandemia de covid, o Pronampe facilita o acesso ao crédito às micro e pequenas empresas.

Inicialmente, seria temporário, para ajudar empreendedores impactados pela emergência sanitária, mas virou permanente em 2021. Também passou a incluir entre os possíveis contratantes os microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de médio porte.

Segundo o texto aprovado pelo Congresso, os empréstimos feitos por meio do Pronampe não poderão ter taxa de juros maior que a soma da taxa básica de juros do Brasil (Selic) mais 6% ao ano.

Carência

A proposta também estabelece que, ao contratar o crédito, o empreendedor terá uma carência mínima de até doze meses para o início do pagamento das parcelas.

Como contrapartida, o Pronampe exigirá que os novos contratantes assumam contratualmente a obrigação de preservar o número de empregados em número igual ou superior ao verificado no último dia do ano anterior ao da contratação da linha de crédito.

Aos que fizerem a prorrogação do prazo de pagamento, deverá ser preservado ou aumentado o número de empregados verificado no período entre a data da contratação e o sexagésimo dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.

Peac

Na tramitação no Congresso, deputados e senadores incluíram na MP a mudança do caráter do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), lançado em 2020, renovado em 2022 e que terminaria neste ano. Com a aprovação do texto, o programa passa a ser permanente.

O Peac é uma garantia, oferecida por meio de um fundo gerido pelo BNDES, às instituições financeiras para conceder empréstimos a micro, pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões.

O prazo de pagamento dos empréstimos realizado pelo programa também foi elevado para até 72 meses. A carência para o início do pagamento passou de 12 para 18 meses.

Outra mudança incluída pelo Congresso foi a abertura de um novo prazo para renegociação extraordinária de débitos com os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste. As instituições terão um ano, a contar da data da sanção do presidente Lula, para oferecer a renegociação.

