Acontece SENAI CETIQT abre inscrições para cursos de Graduação

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI CETIQT), está com inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro de 2021 para os Cursos de graduação em Design de Moda, Engenharia Química e Engenharia de Produção. As matrículas podem ser realizadas através do site, clicando aqui. Devido a pandemia da Covid-19, o SENAI CETIQT possibilita que a matrícula seja realizada 100% de forma on-line, incluindo entrega dos documentos.

O ingresso dos novos alunos poderá ocorrer da seguinte forma:

ENEM

Redação Agendada Online

Portador de Diploma

Transferência Externa

Reabertura de Matrícula

Readmissão após Abandono

Para a volta às aulas em 2021, a Faculdade elaborou um protocolo de biossegurança educacional e além disso, receberá seus alunos de forma gradual. Este protocolo também segue as diretrizes do MEC, SENAI Nacional e boas práticas internacionais.

“Escolher a Faculdade SENAI CETIQT para fazer uma graduação, é ter a certeza de que o aluno optou por uma formação de qualidade, com a melhor infraestrutura e o melhor corpo docente”, revela Mércia Rodrigues, Coordenadora de Ensino Superior.

Para saber mais sobre os cursos, clique aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece