Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Maior evento dos setores de avicultura e suinocultura do país reuniu representantes de toda a cadeia produtiva. Foto: Alf Ribeiro/ABPA Foto: Alf Ribeiro/ABPA

Recordes marcaram a edição de 2022 do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos setores no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), de 09 a 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).

Principal marco político das cadeias produtivas, o SIAVS contou, na solenidade de abertura, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, e de sete ministros – da Agricultura, Marcos Montes, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, da Educação, Victor Godoy, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Britto, além do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do advogado-geral da União, Bruno Bianco, entre outras autoridades e lideranças do agronegócio brasileiro.

Após a abertura, uma ampla programação de palestras e debates foi iniciada, com o tema “Produção Sustentável: Caminhos para a Segurança Alimentar Global”. Ao todo, mais de dois mil congressistas e 80 palestrantes participaram dos temários técnicos e conjunturais. Entre os destaques esteve o painel dos CEOs, com líderes de agroindústrias do setor, em um debate sobre os rumos da cadeia produtiva. Diversos painéis sobre projeções de futuro para a proteína animal, competitividade, gestão de crise, logística, questões técnicas sobre antimicrobianos, salmonelose e outros assuntos também estiveram na pauta do evento.

Com área 30% maior, o SIAVS teve cerca de 200 expositores de equipamentos, insumos biológicos e farmacêuticos, rações e outros fornecedores de diversas áreas da cadeia produtiva, que expuseram em mais de 20 mil metros quadrados as tecnologias e produtos voltados para a produção de proteína animal. Com o SIAVS Multiproteínas, mais de 40 agroindústrias produtoras de aves, suínos, bovinos, lácteos, bubalinos e peixes de cultivo realizaram negócios com importadores e representantes do varejo nacional que estiveram presentes.

As grandes empresas de equipamentos para o setor, casas genéticas, laboratórios, rações e prestadoras de serviços participaram da feira, juntamente com decisores de compras dos frigoríficos, produtores integrados e independentes das agroindústrias, importadores de mercados-alvo para as proteínas do Brasil, supermercadistas de atacado e varejo, entre outros.

O SIAVS 2022 também contou com a participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Com linhas de crédito especiais para o público do agro, as instituições financeiras levaram unidades itinerantes que foram estacionadas na feira. Ao todo, 21 mil visitantes de 53 países estiveram presentes no evento – maior número já registrado em todas as edições. Pelo Projeto Produtor, foram 1,9 mil avicultores e suinocultores integrados de diversos polos de produção.

Focado em inovação e promoção de novas oportunidades, o SIAVS trouxe nesta edição atrações exclusivas, como o SIAVS Talks, iniciativa inédita que reuniu incubadoras de empresas, instituições de pesquisa e acadêmicos, além de empresários do setor, em um espaço com apresentações inspiradas no formato TED, em meio à exposição comercial.

Ao final, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, comemorou os resultados do evento: “A retomada do SIAVS foi a consagração de um setor que não deixou faltar comida na mesa dos brasileiros, após um dos períodos mais difíceis da história da humanidade. E fomos além, debatemos como atender a uma demanda global crescente, garantindo uma produção sustentável e preservando recursos naturais. Quebramos recordes de participação no Salão e também na produção e exportação de carnes de aves, suínos e ovos, mas, sobretudo, reforçamos a importância do Brasil em apoiar a segurança alimentar do planeta”, ressaltou.

A próxima edição do SIAVS já tem data marcada: entre os dias 06 e 08 de agosto de 2023, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). Acompanhe as novidades pelo site www.siavs.com.br.

