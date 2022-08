Acontece Feijoada beneficente do Setcergs capta recursos para ações sociais

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento reuniu mais de 270 pessoas, entre autoridades, políticos e associados. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A preparação começou cedo no último sábado (13) para mais uma Feijoada Beneficente do Núcleo de Ação Social (NAS) do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). O evento, uma tradição entre os transportadores de cargas gaúchos, arrecada recursos para as atividades do NAS.

“Essa feijoada foi organizada com muito trabalho, mas também muito amor e dedicação. Todas nós, integrantes do NAS, fazemos isso com muita alegria”, disse Rosângela Barcellos, uma das coordenadoras do grupo.

Na última edição, os recursos reunidos possibilitaram o auxílio a dezenas de instituições cadastradas com a doação de cestas de alimentos, cobertores e milhares de peças de roupas. “Já fomos na ilha das Flores, na ilha da Pintada, ajudamos as Associações de Moradores do Bairro Rubem Berta e da cidade de Cachoeirinha. Sempre que identificamos uma necessidade, vamos em busca tanto de recursos quanto de orientações das quais eles possam precisar, como indicação de cursos para a comunidade”, relata a coordenadora do NAS, Iracema Gabardo.

“O espírito da Feijoada Beneficente é de confraternização. De vontade de ajudar quem precisa, como entidades carentes, creches e asilos. Quem pedir, a gente ajuda”, conta Lunara Bebber. “E é de coração”, completou Núria Dorneles. “Isso é o mais importante.”

Há um ano, a gerente da Transpocred, Carine Cardoso, também integra o NAS. Esta foi a primeira feijoada que ela ajudou a organizar. “Quisemos participar pela própria razão de existir do Núcleo, que é ajudar as pessoas. A Transpocred tem essa motivação no seu DNA”, afirmou.

Doação especial

A feijoada também marcou um momento importante para o NAS, que recebeu do Setcergs seu primeiro veículo para fazer visitas às entidades e entregas de doações. “Com seguro, combustível e manutenção pagos por apoiadores que estão hoje aqui, participando do evento”, explicou o presidente do Setcergs, Sérgio Gabardo.

“Com o novo carro, a equipe vai ter mais condições de ir até às creches, associações e asilos”, comemorou o diretor de gestão, Roberto Machado. “É uma ação conjunta de várias empresas voltada para atender as pessoas que mais necessitam.”

Ao todo, o evento reuniu mais de 270 pessoas, entre autoridades, políticos e associados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece