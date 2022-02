Mundo Sistema financeiro da Rússia já sente os impactos da invasão do país à Ucrânia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Sanções fazem os russos correrem aos bancos. Foto: Reprodução de vídeo Sanções fazem os russos correrem aos bancos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O sistema financeiro da Rússia já sente os impactos da invasão do país à Ucrânia.

Após o abalo sentido com o início do conflito, na semana passada, a crise se intensificou depois que nações ocidentais anunciaram um conjunto de sanções duras no fim de semana, incluindo restrições às reservas monetárias russas.

Veja os principais acontecimentos dos mercados russos nesta segunda-feira:

– Desvalorização do rublo: a moeda, que já vinha em queda na semana passada, recuou para uma mínima recorde em relação ao dólar e uma queda acentuada de 30% em relação ao fechamento de sexta-feira.

– Disparada dos juros: para tentar estabilizar a moeda, o banco central da Rússia elevou sua taxa de juros de 9,5% para 20% em uma medida de emergência, e as autoridades disseram às empresas focadas na exportação para estarem prontas para vender moeda estrangeira.

– Mercados fechados: em razão da turbulência dos mercados, o banco central da Rússia decidiu manter fechado nesta segunda-feira o mercado de ações no país.

Nas maiores cidades russas, longas filas têm se formado na porta dos bancos, onde a população busca sacar recursos diante da crise financeira que se forma. As retiradas significativas fragilizam o sistema bancário, que pode ficar sem fluxo de caixa – e correr o risco de quebrar.

Segundo o Banco Central Europeu (BCE) a quebra já pode ser uma realidade para a filial europeia do banco russo Sberbank, um dos maiores do país. O Sberbank Europe AG, com sede na Áustria, e suas filiais na Croácia e na Eslovênia, “tiveram saídas de depósitos significativas como resultado do impacto das tensões geopolíticas”, explicou o BCE, segundo a France Presse.

A entidade alertou que “no futuro próximo, é provável que o banco não possa pagar sua dívidas ou outros passivos à medida que vencerem”. O Sberbank Europe AG pertence 100% à central russa do banco. Também possui filiais em Bósnia-Herzegovina, República Checa, Hungria e Sérvia, que seriam afetadas pela quebra, mas estão sob a jurisdição do BCE.

Os dois maiores bancos russos, Sberbank e VTB Bank, têm sido desde quinta-feira alvo de sanções americanas, que buscam limitar suas transações internacionais devido à invasão russa da Ucrânia. As sanções dirigidas ao sistema bancário russo foram reforçadas no sábado com o anúncio de sua exclusão da plataforma de transações bancárias internacionais Swift.

