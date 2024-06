Rio Grande do Sul Sobem para 173 as mortes no RS. Outros 38 gaúchos continuam desaparecidos

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Mais de 432 habitantes do Estado ainda não retornaram para casa.

Balanço atualizado pela Defesa Civil Estadual nesse domingo (9) elevou para 173 as mortes causadas pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Outros 38 gaúchos ainda não foram encontrados e mais de 432 mil ainda não voltaram para casa (quase 19 mil permanecem em abrigos públicos).

Dentre perdas humanas e materiais, mais de 2,39 milhões dos 11,3 milhões de habitantes (21,1%) do Estado tiveram suas vidas afetadas de algum modo pela tragédia climática. Ao menos 478 dos 497 municípios (96,1%) registram danos e prejuízos.

– Canoas: 31.

– Roca Sales: 13.

– Cruzeiro do Sul: 12.

– Bento Gonçalves: 11.

– Caxias do Sul: 9.

– São Leopoldo: 9.

– Gramado: 7.

– Eldorado do Sul: 6.

– Porto Alegre: 5.

– Santa Maria: 5.

– Veranópolis: 5.

– Venâncio Aires: 4.

– Sinimbu: 3.

– Três Coroas: 3.

– Boa Vista do Sul: 2.

– Canela: 2.

– Capitão: 2.

– Forquetinha: 2.

– Itaara: 2.

– Lajeado: 2.

– Paverama: 2.

– Pinhal Grande: 2.

– Salvador do Sul: 2.

– Santa Cruz do Sul: 2.

– São Vendelino: 2.

– Serafina Correa: 2.

– Taquara: 2.

– Alvorada: 1.

– Bom Princípio: 1.

– Cachoeirinha: 1.

– Capela de Santana: 1.

– Charqueadas: 1.

– Encantado: 1.

– Estrela: 1.

– Farroupilha: 1.

– General Câmara: 1.

– Guaíba: 1.

– Montenegro: 1.

– Nova Petrópolis: 1.

– Novo Hamburgo: 1.

– Pantano Grande: 1.

– Putinga: 1.

– Relvado: 1.

– São Jerônimo: 1.

– São João do Polêsine: 1.

– Segredo: 1.

– Silveira Martins: 1.

– Sobradinho: 1.

– Taquari: 1.

– Travesseiro: 1.

– Vale do Sol: 1.

Envio de alertas

Qualquer cidadão pode se cadastrar para recebimento de alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por mensagem SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, habilitando o envio dos avisos.

Também é possível se cadastrar por meio do aplicativo whatsapp. A adesão exige o registro pelo telefone (61) 2034-4611. Inicia-se então o contato por meio de um robô de atendimento, digitando-se apenas “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para começar a receber as mensagens.

(Marcello Campos)

