Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

O defeito atinge diretamente a possibilidade de os usuários jogarem, comprometendo a função primária do produto e o uso geral do aparelho. Foto: Sony/Divulgação

Uma ação coletiva contra a Sony está sendo movida no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A empresa é acusada de omitir um problema crônico no PlayStation 5, que faz com que o console trave ou desligue sozinho seguidas vezes quando executando jogos da nova geração.

De acordo com a documentação do processo, o defeito atinge diretamente a possibilidade de os usuários jogarem, comprometendo a função primária do produto e o uso geral do aparelho. Como suporte à ação foram anexadas diversas reviews de usuários na Amazon que mencionam o mesmo problema.

Problemas frequentes

Segundo relatos tanto nas reviews publicadas na Amazon quanto em postagens na rede social Reddit, o problema não é um caso isolado, uma vez que há mais consumidores se queixando do problema. Entretanto, a acusação mais grave do processo não é o problema em si, mas sim o fato de que em tese a Sony sabe disso e se mantém omissa com relação ao tema.

A ação pede ainda que a Sony seja condenada e pague danos aos consumidores afetados e cubra ainda as despesas dos advogados. Além disso, Christina Trejo, autora da ação, requer ainda que a Sony seja proibida de manter práticas enganosas ou injustas a partir da condenação.

Sony não é a primeira

A fabricante do PS5 não é a primeira empresa a ser acionada na justiça por conta de problemas em seus produtos. A Nintendo também foi processado por problemas de “drift” no Joy-Con do Nintendo Switch.

Como complemento, vale lembrar que a Sony mantém em sua página oficial de suporte uma mensagem que informa que consoles estão sujeitos a desligar enquanto os usuários jogam, e que quando isso acontecer o aparelho em questão pode ser reparado ou substituído se estiver em prazo de garantia vigente.

A Sony não se manifestou sobre o assunto quando questionada por sites internacionais.

