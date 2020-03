Inter Thiago Galhardo destaca referência em D’Alessandro e Guerrero e projeta disputa por titularidade

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Atacante foi o substituto de D'Alessandro contra a U. Católica Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Escolhido como o substituto de D’Alessandro contra a Universidad Católica, Thiago Galhardo teve participação ativa em mais uma oportunidade como titular no time do Inter. Mesmo sem balançar as redes, algo lamentado pelo próprio atacante, foi dos pés do camisa 17 que surgiu o segundo gol da vitória por 3 a 0, na conclusão de Paolo Guerrero.

“Criei oportunidade. Consegui abastecer meus companheiros. Uma pena não conseguir fazer o gol, uma coisa pessoal minha. Mas o importante foi a vitória e consistência do time. Fico feliz de ajudar meus companheiros”, declarou o atacante.

Em meio a disputa por espaço no time titular, Galhardo destacou as referências que vê em D’Alessandro e Paolo Guerrero e se disse honrado por ter a vivência com a dupla: Estou trabalhando sempre pela oportunidade. É uma dor de cabeça para ele (Eduardo Coudet). Temos que respeitar a decisão e quando tiver oportunidade estar bem. É um cara (D’Alessandro) que me espelha pelo profissional e fora dele. Eu sou fã desde que ele (Guerrero) chegou ao Brasil. É uma honra pode atuar com ele (Guerrero), D’Alessandro, poder dar passe para fazer gol e comemorar junto.”

Apesar de evitar em falar das individualidades, o técnico Coudet destacou que o atacante é mais umas das peças importantes. A titularidade, contudo, dependerá dos cenários das partidas. “Sempre digo o mesmo. Não gosto de falar de casos individuais. Todos são importantes, (Galhardo) é importante. Está bem. Às vezes joga, às vezes não. Depende do que penso para cada jogo. Fico contente, não só por Thiago, volto a repetir, mas pelo grupo, que fez um grande jogo”.

Com nove jogos somados desde a sua chegada ao Inter, Thiago Galhardo já divide a vice-artilharia do time com três gols, mesmo número que Marcos Guilherme.

Confira os números de Thiago Galhardo como titular no Inter

6 Jogos

4 Vitórias

2 Empates

78% Aproveitamento

3 Gols

2 Assistências

* Por supervisão de: Marjana Vargas

