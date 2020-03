Inter Coudet destaca evolução e empenho do grupo do Inter: “Oferecemos um bom espetáculo à torcida”

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Colorado estreou com vitória por 3 a 0 na fase de grupos da Libertadores Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O triunfo no primeiro jogo da fase de grupos teve mais a ser comemorado além dos três pontos da na Libertadores. No estilo intenso e ofensivo, a atuação do Inter contra a Universidad Católica foi avaliada como uma das melhores atuações do time em 2020, dando indícios do estilo que p técnico Eduardo Coudet espera implementar.

“Necessitamos tempo, que os jogadores entendam o sistema para poder executar. Colocamos muitos jogadores no ataque. É preciso equilíbrio. Fomos muito bem e estou muito contente porque os jogadores vem trabalhando de uma grande forma. Foi um lindo jogo e pudemos oferecer um bom espetáculo à torcida. Vamos muito felizes nesta noite (terça-feira)”, declarou Chacho.

Ao lado do argentino, estava Paolo Guerrero, autor de dois dos três gols da partida e da assistência para Marcos Guilherme. O centroavante destacou a evolução na adaptação dos jogadores ao estilo do treinador, que favorece também seu rendimento no sistema ofensivo: Importante quando jogamos desse jeito. Estamos captando a cada dia o que o Coudet pede dentro do campo. Com jogadores intensos, que sejamos ofensivos, a recuperação da bola. E eu preciso que os jogadores tragam a bola para mim. Fizemos muito isso. Uma hora tinha que chegar o gol. Foi um jogo intenso e merecido.”

Após a vitória por 3 a 0, nesta terça-feira, o elenco recebeu folga e volta a se reapresentar nesta quinta-feira, às 9h30, no CT Parque Gigante. Antes do clássico Grenal da rodada seguinte da Libertadores, o colorado volta à campo pelo Campeonato Gaúcho, no domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

