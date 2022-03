Tecnologia TikTok está próximo de acordo com Oracle para armazenamento de dados nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

A medida evita que a chinesa ByteDance, dona da rede social, tenha acesso às informações dos clientes do app nos EUA. (Foto: Reprodução)

O TikTok pode fechar um acordo com a Oracle em breve para permitir que a empresa de gerenciamento de dados mantenha as informações dos usuários norte-americanos em seus servidores. A medida evita que a chinesa ByteDance, dona da rede social, tenha acesso às informações dos clientes do app nos EUA.

A rede está entre os aplicativos mais populares do mundo, com dezenas de milhões de usuários. Porém, em 2020, foi criticada pelo governo de Trump em relação a uma possível coleta de dados de usuários, acusada de representar um risco para a segurança nacional dos EUA.

Dessa forma, o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) até solicitou que a ByteDance vendesse a operação do TikTok para uma empresa norte-americana ou então o app seria banido do país, por ser uma possível fonte de dados sensíveis que poderiam ser acessados por Pequim.

No mesmo ano, o CFIUS também obrigou a empresa chinesa de jogos Beijing Kunlun Tech a vender seu aplicativo de namoro Grindr devido a questões relacionadas à proteção dos dados do país.

O ultimato para a ByteDance acabou sendo esquecido depois que Joe Biden assumiu a presidência dos EUA e nenhuma ação foi tomada desde então, mas, para o CFIUS, a proteção dos dados ainda é uma questão a ser debatida. Por outro lado, ainda não está claro se o órgão considerará a parceria do TikTok com a Oracle uma resolução para as preocupações relacionadas à segurança nacional.

Esta não é a primeira parceria entre o TikTok e a Oracle: em 2020 surgiram rumores de que a empresa de armazenamento de dados estaria com planos de adquirir uma participação minoritária da rede social, quando a ByteDance sofria escrutínio por parte do governo norte-americano.

Agora como parte de uma nova parceria em potencial, a Oracle poderá ser a empresa responsável por armazenar todos os dados de usuários do TikTok dos EUA nos seus servidores, segundo a Reuters.

