Inter Torcida colorada faz protestos cobrando jogadores e diretoria

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Manifestação tinha como alvo jogadores e diretoria Foto: Carlos Lacerda / Rádio Grenal Foto: Carlos Lacerda / Rádio Grenal

Por Redação Rádio Grenal | 21 de novembro de 2020

Neste sábado (21), véspera do confronto colorado contra o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, um grupo de torcedores do Inter protestou em frente ao Beira-Rio e ao CT Parque Gigante. Com faixas, instrumentos e sinalizadores, os torcedores manifestavam-se contra as atuações do time e as ações da diretoria colorada. O presidente Marcelo Medeiros foi um dos principais alvos da cobrança.

Os atos aconteceram em dois momentos do dia. Primeiro, na parte da manhã, quando a manifestação percorreu os arredores do estádio e do centro de treinamento. No entanto, o treino dos jogadores estava marcado para às 16h30, e pela manhã o grupo não teve contato com ninguém do clube. Na parte da tarde, os mesmos manifestantes retornaram, cobrando os atletas os dirigentes. Uma das faixas do movimento dizia: “Salário em dia, futebol atrasado”, cobrando empenho dos atletas.

O Inter encara o Fluminense neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileiro. O colorado é o vice-líder na tabela e busca retomar a liderança, enquanto o Fluminense é o 8º.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter