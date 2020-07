Dicas de O Sul Tradição gaudéria estará no palco do Poa Drive-in Show deste sábado

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







César Oliveira e Rogério Melo. Foto: Ricardo Lage/Divulgação César Oliveira e Rogério Melo. (Foto: Ricardo Lage/Divulgação) Foto: Ricardo Lage/Divulgação

O POA Drive-in Show, realizado pela prefeitura em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, retorna neste sábado (18), com uma programação gaudéria. O espetáculo começa às 20h com a dupla César Oliveira e Rogério Melo, no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique,1.365, Praia de Belas. Os ingressos estão à venda pelo site www.poadriveinshow.com.br.

César Oliveira e Rogério Melo irão tocar os maiores sucessos da dupla. Para completar a noite, a dupla recebe João Luiz Correa como convidado especial. No domingo (19) não ocorrem shows e a programação retorna no sábado seguinte (25).

Poa Drive-in Show

A iniciativa é uma alternativa inédita de espetáculos na Capital, seguindo o regramento de evitar aglomerações como prevenção ao novo coronavírus. O público assiste aos espetáculos no interior dos seus carros, no sistema drive-in. Além da presença física do artista no palco – que conta com 400 metros quadrados para garantir o distanciamento necessário entre equipes – a sua imagem é ampliada em telões de LED. O áudio é sintonizado em cada veículo através de uma frequência de rádio FM.

Os espetáculos ocorrerão nos fins de semana, até 20 de setembro. O evento disponibiliza sanitários químicos e área de alimentação. Para ir até o banheiro, é necessário ligar o pisca-alerta e aguardar a chegada de um dos monitores do evento, devidamente equipados com macacões e EPIs de segurança. O monitor conduz a pessoa até os banheiros, que contam com totens de álcool gel 70%, e novamente de volta ao veículo. Os banheiros são higienizados após cada uso para garantir a desinfecção.

Alimentação

Ao acessar o local do evento, todos os carros recebem uma identificação fixada pelo lado de fora do para-brisa. Nela consta o número do veículo e também um QR Code e, através dele, é possível acessar o cardápio no aplicativo e realizar a compra. Os pedidos são entregues diretamente no carro por um dos monitores do evento. Juntamente com o lanche, o público também recebe uma sacola para descarte do lixo. Há também a opção da compra antecipada de combos promocionais, juntamente com o ingresso, diretamente no site do evento.

Ingressos

Os ingressos são válidos por veículo e estão disponíveis no site do evento. Não há comercialização de ingressos no local.

– Setor comum – R$ 200,00;

– Setor Comum (meia-entrada) – R$ 100,00;

– Setor Comum: Ingresso Solidário – R$ 100,00*;

– Setor Premium – R$ 300,00;

– Setor Premium (meia-entrada) – R$ 150,00;

– Setor Premium (ingresso solidário) – R$ 150,00*;

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento estará viabilizando o ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento.

O evento tem patrocínio de Trilegal, Harman JBL e Urban.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul