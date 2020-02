Porto Alegre Trânsito na Beira-Rio em fins de semana volta ao sentido habitual

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Parte da via fica para lazer, e motoristas circulam só no sentido Centro-bairro. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Parte da via fica para lazer, e motoristas circulam só no sentido Centro-bairro. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

Com o andamento das obras no trecho 3 da Orla do Guaíba, o trânsito na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) nos finais de semana, quando a via fica bloqueada para ser utilizada como área de lazer, já voltou ao sentido original, na direção Centro-bairro. A circulação de pedestres fica liberada aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 20h, a partir da avenida Ipiranga para a Zona Sul.

Uma faixa no mesmo sentido também pode ficar bloqueada para a circulação de caminhões. O trecho, de 800 metros, tem início na avenida Ipiranga. “Com a área de lazer novamente no sentido habitual, os motoristas que quiserem acessar o Centro, vindo da Zona Sul, podem utilizar o Viaduto Abdias do Nascimento, que estará liberado”, explica o gerente de fiscalização de trânsito da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Leandro Coelho.

