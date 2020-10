Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre passa a circular com até 70% da capacidade total de passageiros a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre ampliou para 70% o limite de passageiros no transporte coletivo, a partir desta segunda-feira (05). O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial deste sábado (03).

A nova medida estabelece que os ônibus poderão transportar passageiros de acordo com o número de assentos e 20 pessoas em pé no veículo comum e 30 nos articulados, o que representa cerca de 70% da capacidade total.

Segundo informações da prefeitura, na última semana, mesmo com a volta de algumas atividades e a normalização do fluxo de veículos (mais de 90% de um dia típico), o número de passageiros teve redução de 60% em relação ao que era transportado em um dia útil típico.

A projeção feita pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) aponta que a ampliação será suficiente para suprir a expectativa de aumento da demanda de passageiros.

A prefeitura informou ainda que, todos os dias, são realizadas blitze para verificar o cumprimento das medidas para conter a contaminação por coronavírus. Do dia 16 de março até 2 de outubro, foram realizadas mais de 37 mil ações de fiscalização, 27.376 delas no transporte coletivo. Após a confirmação da volta às aulas na próxima semana, a prefeitura ampliou a oferta de transporte público para se adequar à projeção de aumento de demanda.

A partir de segunda-feira

4951 Manoel Elias/Morro Santana – Terá ampliação de uma viagem na faixa das 7h, o que resultará em redução do intervalo médio entre viagens de 12 para 10 minutos (16%) nessa faixa horária.

433 Vila Jardim – Intervalos de viagem no pico da manhã, entre 6h e 8h, passam a ser em média a cada 23 minutos.

T4 – Ampliação de uma viagem no sentido Sul-Norte na faixa das 6h, o que reduzirá o intervalo médio entre viagens de 14 para 11 minutos (21%) nesse horário.

T6 – Ampliação de uma viagem no sentido Norte-Sul na faixa das 7h, o que reduzirá o intervalo médio entre viagens de 8 para 7 minutos (12%).

T11 – Ampliação de quatro viagens, duas por sentido, no pico da manhã (das 6h às 8h), o que diminuirá o intervalo médio entre viagens de 13 para 10 minutos (23%).

VM10 – Restinga Nova Via Velha/5 UNID/Noturna – Duas novas viagens ao dia, às 18h40 no sentido bairro ao Centro, e 19h55 no sentido Centro ao bairro.

186 Liberal – Altera a viagem das 6h33 no sentido Centro ao bairro para 6h40.

267.5 Lami até Cavalhada – A viagem das 11h40, no sentido bairro-terminal passa para 11h10.

Lotação 40.42 Petrópolis Irmãos Maristas – Muda o itinerário na região central. A linha passará a acessar a Praça XV de Novembro, rua Marechal Floriano Peixoto, Rua dos Andradas e avenida Independência, retomando o itinerário atual a partir da rua Sarmento Leite. Será mais uma opção a quem quiser se deslocar do Centro até a Santa

Casa – trecho da praça Dom Feliciano até a rua Sarmento Leite, com destino ao eixo da avenida Protásio Alves e bairros Alto Petrópolis e Jardim Leopoldina. Os passageiros com embarque na avenida Júlio de Castilhos e na rodoviária seguirão sendo atendidos pelas linhas 40.4 Petrópolis Sesc e 40.41 Petrópolis Fapa.

Lotação 30.23 – Partenon/Bonsucesso – Linha criada para ser mais uma opção de deslocamento até a Lomba do Pinheiro, com atendimento à comunidade de Bonsucesso pelo sistema de lotação.

