Polícia Genro suspeito de assassinar sogra em Passo Fundo, no Norte do RS, deve se apresentar à polícia

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

O jovem de 19 anos considerado o principal suspeito de matar a sogra, de 35 anos, em Passo Fundo, no Norte do Estado, com golpes de espeto deve se apresentar com o advogado à polícia nesta segunda-feira (05). O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (02) quando a vítima tentou intervir em uma briga do suspeito com a filha dela, de 17 anos.

Na noite do crime, o genro e a filha receberam um amigo do casal. Após ingestão de bebida alcoólica, houve uma discussão e o suspeito teria agredido a namorada a socos. A briga teria iniciado pouco depois das 4h, o amigo do casal teria tentado evitar a confusão e foi agredido.

Ao também intervir, a mãe da adolescente foi agredida pelo genro com golpes de espeto. A mulher morreu no local e o genro fugiu. O amigo do casal precisou ser hospitalizado devido aos ferimentos.

Segundo a polícia, a vítima já sofria com violência doméstica e chegou a ser alvo de tentativa de feminícidio uma semana antes de ser morta, quando o ex-marido dela foi preso preventivamente. Os nomes dos envolvidos não são divulgados, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), para não expor a adolescente de 17 anos.

