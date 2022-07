Cláudio Humberto TSE flana o mês inteiro em pleno ano eleitoral

Por Cláudio Humberto | 5 de julho de 2022

(Foto: Divulgação)

A produção de piadas prontas no Brasil continua inesgotável: em pleno ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não abriu mão do recesso de meio do ano, garantindo folga remunerada a suas excelências. A folga começou quando faltavam 90 dias para a eleição. O TSE já comunicou a chamada “suspensão dos prazos processuais” durante o recesso, todo o mês de julho, até o dia 31. Que vergonha.

Ninguém tasca

No STF, cinco ministros “trabalharão durante o recesso”. Isso impede decisões de urgência da presidência sobre processos que relatam.

Caxias em ação

Juram que irão trabalhar no recesso André Mendonça, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Ninguém é de ferro

Toffoli, Luís Barroso, Edson Fachin e Nunes Marques vão viajar, por isso, no recesso, questões urgentes podem ser decidias pelo presidente.

Plantões quinzenais

No Supremo e demais tribunais, o presidente e o vice se revezam em plantões quinzenais. O plantão do ministro Luiz Fux começa no dia 17.

Hostilidades de Guedes criam ‘climão’ no governo

Atitudes hostis de Paulo Guedes (Economia), agora contra Carlos França (Relações Exteriores), ajuda a piorar o clima no governo Bolsonaro. França tem sido alvo de “plantações”, atribuídas por diplomatas a Guedes, após o Itamaraty não avalizar a adesão do Brasil a documento da OCDE, sobre a guerra da Ucrânia, sem questionar. Guedes, que já teve embates com colegas como Roberto Campos Neto (Banco Central), prega obediência cega para agilizar o ingresso do Brasil na OCDE.

Manada, não

O tzar da economia não sabe que a diplomacia brasileira, admirada em todo o mundo, jamais aderiu a documentos sem negociar seus termos.

Repetindo

Guedes atribui a França a visita oficial à Rússia. Acertada em dezembro, a visita em fevereiro coincidiu com o agravamento da crise na Ucrânia.

Sabe da nada

Paulo Guedes disse que ‘sabia’ da invasão após livro sobre Putin. “Recomendo, tem em português”, provocou França, que domina meia dúzia de idiomas.

Coligação PCC-PT

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que também é procurador, vai protocolar pedido de CPI para investigar novas denúncias de Marcos Valério à Policia Federal. O ex-tesoureiro do mensalão do governo Lula confirmou a aliança de petistas com organizações criminosas tipo PCC.

Coisa de quadrilha

Além de reforçar as suspeitas de que Celso Daniel, prefeito de Santo André foi morto por queima de arquivo, Marcos Valério revelou à PF haver movimentado mais de R$100 milhões de dinheiro sujo do PT.

Ninguém merece

Ao defender a PEC que limita recursos em ações no STJ, a deputada Bia Kicis (PL-DF) deu números: a Corte julgou 3.711 em 1989, primeiro ano do STJ, passou para 128.042 em 1999 e, em 2021, chegou a 560.405.

Queimadas na Europa

Não ganhou destaque nas manchetes os mais de 100 focos de incêndio registrados na Itália, ontem (4). Na Grécia, foram 52 focos de incêndio em 24h. É que, lá, as florestas e chefes de governo têm outro nome.

Tem consequência?

A nova foto falsificada, publicada por Lula, com pessoas multiplicadas artificialmente em Salvador, devolveu à tona a discussão: a Justiça Eleitoral, se é cega mesmo, considera fake news uma foto adulterada?

Ativismo imparável

Tem jornalão que garante que o STF “evitou” a posse da nova presidente Rosa Weber na semana do 7 de setembro por “receio de atos de teor golpista”, mesmo com o fim do mandato do antecessor dia 10, sábado.

Dados (reais) são outros

O presidente da China, Xi Jinping, foi a Wuhan, epicentro da pandemia, afirmar que a política de fechamento total das cidades para conter o vírus foi “correta e eficaz”. Atualmente é o único país que ainda faz ‘lockdown’.

‘Selo de aprovação’

A Comissão de Direitos Humanos do Senado reuniu “especialistas” para falar de urna eletrônica. Entre eles, Valeir Ertle, representante da CUT e bacharel em Direito, para quem o sistema eleitoral é “super confiável”.

Pensando bem…

… se fotos adulteradas não são fake news, memes não são atos antidemocráticos.

PODER SEM PUDOR

Homem de visão

Penalizado com o ostracismo e admirador do estilo do ex-presidente, o jornalista Boris Casoy marcou uma visita por telefone, mas Jânio foi logo avisando que estava “cego”. Ao chegar, viu Jânio de uma cadeira falar alto: “Viva o jornalista Casoy!” Boris estranhou ter sido “reconhecido” por alguém que dizia estar cedo, mas logo Jânio explicou: “Não enxergo, mas vejo sombras, e a sua é inconfundível!”

*Com André Brito e Tiago Vasconcelos

