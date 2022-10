Tecnologia Twitter renova visual de ícones no aplicativo para celular e na web

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

A renovação visual alcançará todas as versões do Twitter, incluindo aplicativo para celular. Foto: Reprodução A renovação visual alcançará todas as versões do Twitter, incluindo aplicativo para celular. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em uma renovação discreta, o Twitter começou a liberar os novos ícones da interface da plataforma para todos os usuários. Em todas as versões da rede social (web e mobile), as novas figuras usadas para representar atalhos, seções e ferramentas vão se parecer um pouco diferentes, mas seguem extremamente familiares.

O refinamento da vez é extremamente discreto e é provável que só os usuários mais atentos percebam as diferenças. No geral, todos os ícones estão com contornos mais grossos e evidentes, mas alguns elementos também mudaram de visual de forma mais significativa, como o coração do botão “Gostei” e o atalho das Comunidades.

“O objetivo era criar um conjunto coeso de ícones que fossem ousados em forma e estilo, mas ainda assim relacionáveis e um pouco ‘atrevidos’ onde fosse possível”, descreveu o twitter em uma publicação.

Liberação gradativa

A renovação visual alcançará todas as versões do Twitter, incluindo aplicativo para celular. A implementação deve acontecer de forma gradativa, como sempre. Então fique atento às atualizações do aplicativo liberadas para seu aparelho na Play Store e na App Store.

Transformações do Twitter

São frequentes as mudanças visuais implementadas pelo Twitter, principalmente no aplicativo para celular. No mês passado, foram encontradas alterações na interface do menu lateral do app para Android, agora mais bem organizada e intuitiva.

Também em setembro, foi a vez da seção de mensagens passar por um retrabalho. A mudança, neste caso, foi mais evidente e deu ao mensageiro um visual bem mais moderno e compatível com o segmento.

Demissões

Elon Musk planeja demitir a maior parte da força de trabalho do Twitter se e quando se tornar proprietário da empresa de mídia social, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira (20) pelo The Washington Post.

Musk disse a potenciais investidores sobre sua compra do Twitter que planeja cortar quase 75% da base de funcionários do Twitter de 7.500 trabalhadores, deixando a empresa com uma equipe mínima (pouco menos de 2 mil), de acordo com o relatório. O jornal ainda citou documentos e fontes não identificadas familiarizadas com as deliberações.

