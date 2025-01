Esporte Um dos maiores eventos de esportes de praia do País, Brasil Beach Games 2025 é realizado em Xangri-lá

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

O grande destaque desta edição é o Mundial de Beach Tennis (BT-50), com premiação de 5 mil dólares

Entre os dias 14 e 19 deste mês, Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho, será palco do Brasil Beach Games, evento que chega à sua 4ª edição consolidado como um dos maiores festivais de esportes de praia do País.

Com a parceria da prefeitura do município, o evento promete movimentar a cidade com competições de diversas modalidades esportivas e atrações para toda a família.

O grande destaque desta edição é o Mundial de Beach Tennis (BT-50), com premiação de 5 mil dólares, que reunirá atletas da elite e amadores. Outro atrativo é a etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei, além de teqball, redinha, beach pickleball e vôlei de praia.

Com um público estimado em mais de 2 mil participantes, o Brasil Beach Games 2025 se firma como um verdadeiro ponto de encontro para os atletas e amantes do esporte no litoral gaúcho.

Para receber os jogadores, turistas e moradores, será montada uma infraestrutura completa em Xangri-lá, com tendas, arquibancadas e espaços de convivência. A entrada é gratuita para quem quiser assistir às competições.

As inscrições para todas as modalidades esportivas ainda estão abertas e podem ser realizadas on-line.

Beach Tennis – https://www.instagram.com/beachtennischallengercup

Futevôlei – https://www.instagram.com/circuitogauchofutevolei

Serviço:

Evento: Brasil Beach Games 2025

Data: 14 a 19 de janeiro

Local: Beira-mar de Xangri-lá

Entrada: Gratuita

Inscrições: On-line

