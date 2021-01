Mundo Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter atingiu a Argentina

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Terremoto rachou o asfalto ao meio na Rota 40, rodovia que liga a Argentina de Norte a Sul. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu a Argentina, no início da madrugada desta terça-feira (19). O epicentro ocorreu às 23h46 (horário de Brasília-DF) na província de San Juan, e foi sentido em várias partes do país, como Mendoza, Córdoba, Santa Fé, La Rioja e, inclusive, a capital, Buenos Aires, segundo o Clarín. O efeito do tremor foi sentido também no Chile.

Nas redes sociais, moradores das áreas mais afetadas relataram rachaduras em prédios, nas ruas, quedas de postes e de energia. Segundo o governo, algumas casas foram seriamente danificadas. Após o primeiro sismo foram registrados mais de 30 pequenos tremores em San Juan, com magnitude entre 2,6 e 4,9.

Até o momento não há informações sobre vítimas fatais. Duas crianças sofreram ferimentos leves e um adulto, ferimentos graves. De acordo com o governo local, ele foi levado para um hospital da região.

Segundo o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (INPS), os tremores foram sentidos com maior intensidade na cidade de San Juan e nas localidades de Caucete, Mirayes, Barreal e Valle de Media. A diretora do instituto, Patricia Alvarado, disse ao La Nación que, diante da potência do tremor, era “esperado” que ele fosse sentido em diversas regiões do país.

“Há um antecedente nesta mesma zona, um terremoto de 6,8 graus que, em 1977, foi devastador e maior que o sismo desta noite”, Alvarado disse ao jornal.

Ao canal de televisão TN, Alejandro Giuliano, outro especialista do INPS, disse que os tremores secundários eram esperados: “Eles são processos de acomodação que ocorrem até que a crosta da terra se acomode. Ainda não estamos lá, devemos continuar a sentir tremores secundários por uma semana ou 10 dias”, afirmou. Sergio Uñac, governador de San Juan, pediu calma à população em seu Twitter. “Vamos colocar em prática todas as medidas que aprendemos para prevenir incidentes. Nosso compromisso é saber a extensão dos impactos do terremoto em questão e colaborar com tudo o que for necessário”, declarou a autoridade. Alguns locais, segundo Uñac, ficaram sem energia elétrica, e casas e estradas foram danificadas pelos abalos. Quatro pessoas tiveram de ser evacuadas de suas casas na cidade de Zonda. A província se juntou às forças civis e de segurança para dar as devidas respostas, assim como aos responsáveis pelos municípios, complementou Sergio. Os abalos, mensurados preliminarmente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, foram sentidos também em Santiago (Chile) e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo