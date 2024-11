Inter Veja quais serão os últimos cinco duelos do Inter no Brasileirão em 2024

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Após a vitória sobre o Fluminense na última sexta-feira (8), a equipe comandada por Roger Machado ficou em 4º lugar na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Vindo de 14 jogos de invencibilidade, a equipe do Inter se prepara para a reta final do Campeonato Brasileiro. Restam apenas 5 jogos para o Colorado no torneio e os resultados definirão o futuro do clube para o ano que vem e, matematicamente, ainda deixam margem, mesmo que remotamente, para que o time ainda brigue pelo título de campeão em 2024.

Após a vitória sobre o Fluminense na última sexta-feira (8), a equipe comandada por Roger Machado ficou em 4º lugar na tabela, com 59 pontos, novamente dentro do G4 (zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América). O técnico acredita que, mesmo com bons números, ainda é possível crescer graças à dedicação dos jogadores. “Os números traduzem os princípios que implantamos. Os atletas colocam em prática. Não é ao acaso, mas motivada pela fidelidade de propor. Ainda há margem para evolução, mas a janela de atuação já vemos com nitidez”, afirmou Roger.

Os colorados agora torcem por um tropeço do Flamengo contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (13). Isso porque o time carioca é o quinto colocado (58 pontos) e se vencer ou empatar, volta a ultrapassar o Inter – como havia ocorrida na rodada anterior.

A próxima partida do Inter será apenas no dia 21 (quinta-feira), diante do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O motivo é a nova “Data-Fifa” (período de pausa para o calendário de jogos internacionais, como as Eliminatórias da Copa do Mundo).

Posteriormente, o Colorado recebe no dia 24 o Red Bull Bragantino, que luta contra o rebaixamento. Após estes duelos, o Inter terá nas últimas três rodadas jogos que podem ser confrontos direto nos objetivos do clube: Flamengo (No Maracanã, em 1° de dezembro), Botafogo (no Beira-Rio) e Fortaleza (no Castelão).

