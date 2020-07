Celebridades Veja quem são os famosos que constam como beneficiários do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Manu Gavassi e Ivy Moraes estão na lista como beneficiárias. Foto: Reprodução/Instagram Manu Gavassi e Ivy Moraes estão na lista como beneficiárias. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Os nomes de alguns famosos foram descobertos no portal da transparência do governo federal como beneficiários do auxílio emergencial. Depois de Vinicius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes, ver seu nome ser usado por golpistas para receber o benefício, outros famosos aparecem na lista do portal.

Manu Gavassi está na lista dos famosos com nome no portal da transparência. No site, consta no nome da cantora e ex-BBB o recebimento de parcelas no valor de R$ 600. Procurada, Manu, através de sua assessoria, garante já ter acionado seus advogados para investigarem a fraude com seu nome. “Os fatos já foram denunciados às autoridades policiais, tendo sido instaurado inquérito policial para apuração. Manu enviou os fatos à sua advogada assim que tomou conhecimento dos mesmos”, informa a equipe da cantora.

No nome da ex-BBB e cantora Jaqueline Grohalski, consta o recebimento de parcelas no valor de R$ 1200. Ao ser procurada, Jaque garante não ter feito o pedido. “Acredito que meu nome deve ter aparecido como aprovado porque eu e minha filha estamos atualizados no CadÚnico. Pesquisei e encontrei que quem estivesse cadastro por lá automaticamente seria aprovado, se cumprissem os pré-requisitos, como de fato sou autônoma, devem ter aprovado. Como eu não sabia, não saquei nenhuma parcela. Vou verificar como devo fazer para receber, afinal, a pandemia afetou os meus serviços, show e etc… Muito bom saber que tenho esse direito”, contou a cantora.

O nome da influenciadora Mirela Janis, que participou do reality “De férias com o eEx”, também consta no portal com o recebimento da parcela de R$ 600. Procurada, Mirela se mostrou chocada ao descobrir pela coluna que seu nome foi usado em um golpe. “Não solicitei e inclusive estou sabendo agora por você. Vou verificar isso agora para tomar providências. Eu tô chocada! Vou fazer um boletim de ocorrência”, contou Mirela.

Outra ex-participante do “De férias com o ex” que está na lista como beneficiária das parcelas de R$ 600 é a influenciadora Stéfani Bays. Ela também se mostrou surpresa por ver seu nome no portal da transparência. “Meu Deus. Eu tô chocada. Vou averiguar isso, mas realmente não fui eu quem solicitei. Fui vítima de um golpe em abril, quando roubaram R$ 2 mil da minha conta do banco. E essa semana sofri outro golpe”, conta Stéfani.

Marcelo Bimbi, que foi campeão do “Power Couple” junto com sua mulher Nicole Bahls, também demonstrou surpresa ao descobrir por nós que seu nome consta como beneficiário dos R$ 600 mensais. “Que loucura. Pra fazer coisa boa não tem um, mas pra sacanear a gente é o que mais tem. Vou até ver no banco se tem alguma movimentação, mas não tem nada. Acho que vai pra quarta parcela desse auxílio e eu não recebi nenhuma. Pode ter certeza absoluta que se meu nome consta aí, eu fui mais um dos milhares (vítimas de golpe), porque eu não fiz”, afirmou Bimbi.

O ex-BBB Alan Possamai é mais um que está na lista como beneficiários dos R$ 600 e afirma ter sido vítima de golpe. “Eu não fiz a solicitação do auxílio emergencial. Infelizmente pessoas de má fé utilizaram dos meus dados para fazer o cadastro e quando tomei conhecimento fiz o pedido de cancelamento. Inclusive, tenho aproveitado a quarentena para ajudar ONGs que cuidam de animais em Santa Catarina que, em meio a esta pandemia precisam mais do que nunca de nossa ajuda, pois caíram muito as doações”, revela Alan.

Já a ex-BBB e que também participou do “De férias com o ex”, Hana Khalil confirmou que fez mesmo a solicitação do auxílio emergencial. “Sim. Eu solicitei porque vou doar para uma ONG, que que vai repassar às vítimas de Covid-19 da periferia e que não conseguiram o auxílio.”

A ex-Fazenda Jhenyfer Dulz, a Bifão, que consta como beneficiária de parcelas no valor de R$ 600, informou ter tomado conhecimento da fraude há alguns dias e que seus advogados já estão averiguando a questão. “Fiquei sabendo disso no começo da semana retrasada. Fiquei até meio preocupada e tô tentando resolver isso, porque eu recebi uma notificação. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu advogado e fiquei sabendo que o meu foi aprovado. E eu nem sei onde está esse dinheiro, nem sei como recebe.”

Além dos nomes já citados, também estão na lista os ex-BBB’s Ivy Moraes e Wagner Santiago, além da ex-Panicat Babi Rossi. Todos estes constam como beneficiários de parcelas no valor de R$ 600.

