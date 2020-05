Dicas de O Sul Vero promove live com Os Serranos no Dia das Mães

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

A Vero, rede de adquirência do Banrisul, vai promover um show com o grupo Os Serranos em uma transmissão ao vivo pela internet. A live, que acontecerá neste domingo (10), a partir das 11h, poderá ser assistida no perfil da banda no Youtube (www.youtube.com/osserranos).

Os músicos tradicionalistas fundaram o conjunto em 1969, em Bom Jesus, e, durante a sua trajetória, conquistaram indicações ao Prêmio Açorianos e ao Grammy Latino. A apresentação deste final de semana será uma homenagem ao Dia das Mães.

Com o evento, além de oferecer entretenimento ao público nesta época de isolamento social, a Vero quer apoiar a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene promovida pelo grupo. “A iniciativa visa valorizar a música gaúcha e também criar uma grande rede de solidariedade aos que mais precisam”, destaca o diretor comercial da Banrisul Cartões, Antônio Carlos Antunes.

A live terá parceria com o projeto Mesa Brasil que, por meio da Rede Nacional de Bancos de Alimentos, atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Também será divulgado, na tela do evento, um QR Code para que o público possa contribuir com doações.

