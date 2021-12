Inter Vice de futebol do Inter diz concordar com Taison e promete reformulação do elenco para 2022

Por Andrei Severo * | 7 de dezembro de 2021

Emílio Papaléo falou em entrevista coletiva após a derrota diante do Atlético-GO por 2 a 1, no Beira-Rio Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

O Inter se despediu com derrota do estádio Beira-Rio em 2021. A derrota de virada para o Atlético-GO por 2 a 1 deixou os torcedores colorados enfurecidos que vaiaram os jogadores ao final da partida. Após o jogo, o vice de futebol do clube, Emílio Papaléo, falou em entrevista coletiva.

Decepcionado com o futebol apresentado pelo time, Papaléo respondeu: “Nós, enquanto diretoria, não estamos satisfeitos com o que aconteceu. Tínhamos que ganhar este jogo. Fizemos um planejamento onde teríamos que ter duas vitorias, para chegar a Libertadores, e não foi o que aconteceu”.

Após a partida, Taison falou em entrevista que o clube precisa de uma reformulação de tudo para almejar títulos em 2022. Papaléo concordou: “Taison tem razão, precisamos de uma reformulação. Mas o campeonato ainda não acabou. Temos mais uma partida aonde precisamos mostrar futebol”.

Continuando o tema das reformulações, Emílio Papaléo falou sua opinião sobre o tema: “Não estamos satisfeitos. Vamos fazer profundas reformulações logo após o jogo contra o Bragantino. Até lá, estaremos muito focados para fazer uma boa partida”.

Já projetando a próxima temporada, o dirigente colorado comentou que o clube já analisou situações para definir os problemas que atualmente rondam o ambiente colorado. “Todos nós estamos abatidos. Ninguém está aqui passando panos quentes no resultados. Sabemos o problema, temos um planejamento para corrigir”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

