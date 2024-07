Mundo Vice de Trump aceita formalmente nomeação para chapa do Partido Republicano

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Vance disse que o país precisa de líderes "que coloquem a América em primeiro lugar". Foto: Reprodução

O senador de Ohio, dos Estados Unidos, J.D. Vance aceitou formalmente a nomeação para ser companheiro de chapa de Donald Trump durante seu discurso nesta quarta-feira (17) na Convenção Nacional Republicana.

“Aceito oficialmente sua nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos da América”, disse Vance, sob aplausos.

Trump, que assistiu ao discurso de dentro da arena, levantou-se para bater palmas.

Ao escolher um senador em primeiro mandato de 39 anos do centro do país em detrimento de republicanos mais experientes com laços partidários mais profundos, Trump está olhando para o futuro do seu movimento político.

Pessoas próximas de Trump dizem que ele conta com Vance para liderar o partido além de seu mandato, uma expectativa que ele nunca alimentou seriamente para seu vice-presidente anterior, Mike Pence.

Vance iniciou seu discurso na Convenção Nacional Republicana dizendo que poderia ter sido um dia de “dor de cabeça e luto” após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

“Esta noite é uma noite de esperança – uma celebração do que a América já esteve com a graça de Deus, o que em breve será novamente”, disse Vance.

Vance atacou Biden

Vance falou sobre sua educação e atacou as políticas do presidente Joe Biden no seu discurso. Ele argumentou que Biden prejudicou comunidades como a que ele cresceu em Ohio.

“De alguma forma, um incorporador imobiliário da cidade de Nova York, chamado Donald J. Trump, estava certo em todas essas questões, enquanto Biden estava errado”, disse Vance.

“Joe Biden estragou tudo e minha comunidade pagou o preço”, acrescentou.

Vance disse que o país precisa de líderes “que coloquem a América em primeiro lugar”.

O candidato a vice-presidência nasceu em Middletown, Ohio, em 2 de agosto de 1984, e passou parte de sua infância em Kentucky. Ele relatou parte da sua vida em seu livro best-seller “Era uma vez um sonho”.

Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais de 2003 a 2007 antes de frequentar a Ohio State University e a Yale Law School. Mais tarde, Vance trabalhou como capitalista de risco antes de concorrer a um cargo público.

