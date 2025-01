Rio Grande do Sul Vice-governador do RS se reúne com líderes de quatro municípios para discutir demandas de infraestrutura

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Encontro teve a participação de representantes de Espumoso, Mormaço, Portão e Nova Ramada. (Foto: Rodrigo Ziebell/GVG)

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu na tarde dessa quinta-feira (9), no Palácio Piratini, com líderes dos municípios gaúchos de Espumoso, Mormaço, Portão e Nova Ramada para discutir demandas de infraestrutura regional. Dentre as principais pautas estavam obras de pavimentação, duplicação de pontes e melhorias no acesso a rodovias estaduais.

A agenda teve início com as comitivas de Espumoso e Mormaço, que destacaram a necessidade de pavimentação do trecho de 14 quilômetros que liga os dois municípios. Também reivindicaram a duplicação da ponte da rodovia VRS-817, que conecta Espumoso a Alto Alegre.

Acompanhado pelo secretário estadual de Transportes e Logística, Juvir Costella, e pelo deputado estadual Rafael Braga (MDB), Souza – que comanda o Executivo durante as férias do titular Eduardo Leite (até 16 de janeiro) – destacou a capacidade do governo estadual de realizar grandes investimentos, viabilizados pela suspensão da dívida com a União por três anos, em decorrência das enchentes de maio de 2024.

“Isso nos possibilitará o aporte de cerca de R$ 12 bilhões neste período. E todo o recurso deverá ser utilizado para investimentos em reconstrução”, ressaltou o vice-governador.

O prefeito de Espumoso, Gerson Machado, reforçou a relevância das obras para o desenvolvimento econômico e social da região. A pavimentação é considerada essencial para o escoamento da produção agropecuária e para impulsionar o comércio local, além de trazer mais segurança aos usuários das vias.

Costella explicou que duas alternativas estão sendo analisadas para viabilizar a obra, incluindo a possibilidade de um convênio com os municípios. Além disso, explicou que a administração municipal deverá revisar o projeto para adequá-lo às exigências orçamentárias atuais.

A pavimentação entre Espumoso e Mormaço tem custo estimado em R$ 26 milhões, com uma contrapartida municipal prevista entre 10% a 20%. Costella salientou:

“Todas as obras são importantes para ampliar a infraestrutura viária do Estado, pois, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento local, servem como novas alternativas, para eventuais casos de bloqueios. São obras fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado, para o escoamento da produção e para que motoristas transitem com segurança”.

Acessos

Gabriel Souza recebeu representantes de Portão, município da Região Metropolitana, que solicitaram a construção de um novo acesso à cidade pela RS-240. Uma nova reunião, desta vez com a concessionária que administra a rodovia, está prevista para debater o projeto a ser apresentado pelo município.

No fim da tarde, o governador em exercício reuniu-se com representantes de Nova Ramada (Região Norte) para tratar do acesso asfáltico do município até a RS-155. Souza anunciou que o Estado licitará a obra, que já possui projeto técnico concluído. Para dar andamento ao processo, o município deverá atualizar o orçamento e encaminhar a documentação necessária.

“São obras que não apenas promovem o desenvolvimento local, mas também fortalecem a economia estadual ao garantir o escoamento da produção e ampliar a segurança viária. Infraestrutura é um dos pilares para o progresso do Rio Grande do Sul”, concluiu o chefe interino do Executivo.

(Marcello Campos)

2025-01-09