Geral Vítima da Covid-19, morre o ex-comandante Militar do Sul, o general da reserva Geraldo Antonio Miotto

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Militar da reserva chefiou o Exército na Região Sul e atuou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. (Foto: Comando Militar do Sul/Divulgação)

Morreu no início da noite desta quarta-feira (20), em Porto Alegre, o general da reserva Geraldo Antonio Miotto, aos 65 anos. O militar estava internado desde dezembro, depois de testar positivo para o coronavírus.

Nas últimas semanas, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da capital.

Em dezembro, o Comando Militar do Sul havia informado que devido à necessidade de maiores cuidados, o general Miotto havia dado entrada no Hospital Militar de Área de Porto Alegre, mas que dias depois foi preciso transferi-lo ao Hospital de Aeronáutica de Canoas, para melhor suporte no acompanhamento do quadro clínico. Desde então, o quadro clínico inspirava cuidados.

Nos últimos dias, Miotto estava sendo atendido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Em nota, o governador Eduardo Leite manifestou pesar pela morte do general Miotto:

“Lamento profundamente o falecimento do general Geraldo Miotto, ocorrido hoje. Antes de deixar o Comando Militar do Sul, Miotto ofereceu apoio reiteradas vezes para o enfrentamento à Covid-19, doença que o vitimou, e para ações de interesse do Rio Grande do Sul. Meus sentimentos aos amigos e familiares pela perda irreparável”, afirmou o governador.

O general estava hospitalizado desde 1° de dezembro de 2020 e faleceu por volta das 18h30, no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Miotto nasceu em 20 de março de 1955, em São Marcos, na serra gaúcha. Ingressou no Exército em 28 de fevereiro de 1972, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP). Durante a sua carreira, ocupou os cargos de comandante militar da Amazônia (2016-2018) e comandante militar do Sul (2018-2020).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral