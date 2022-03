Flávio Pereira Vítima de fake news, ex-governador Jair Soares reafirma apoio a Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 19 de março de 2022

Jair Sores, quando recebeu a visita de Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni em sua casa, em 2018. (Foto: Reprodução)

O ex-governador Jair Soares, liderança do PP gaúcho, denunciou ontem uma “fake news” que lhe atribui severas críticas ao governador Eduardo Leite, a partir de uma entrevista concedida ao jornalista Renato Martins. A viralização dessas supostas declarações em tom rigoroso levaram o ex-governador a conversar ontem à noite com o colunista, para esclarecer que “não fiz estas críticas ao governador Eduardo Leite, e esse tema não foi tratado na referida entrevista”. Jair Soares revelou que fez chegar ao governador este esclarecimento.

Apoio a Jair Bolsonaro

Em outro momento da conversa com o colunista, o ex-governador reafirma que continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro, e que confia na sua reeleição. Jair Soares recordou que Bolsonaro, acompanhado de Onyx Lorenzoni, esteve na sua residência em Porto Alegre em 2018, ocasião em que ele manifestou publicamente o seu apoio à eleição do então candidato.

Preocupações com o PP

Jair Soares tem deixado escapar sua preocupação com os rumos do PP e da campanha eleitoral do partido no Rio Grande do Sul. Cavalheirescamente porém, como é do seu feitio, não expõe detalhes destas preocupações.

O avanço da ditadura do Judiciário

Anulação de processos do maior criminoso da história do país e de seus capangas, presos políticos por crime de opinião, algo que não existe no ordenamento jurídico, desrespeito às prerrogativas parlamentares, ataque direto à liberdade de expressão, são os “balões de ensaio” que alguns ministros, assumidamente ativistas de esquerda, têm apresentado, como forma de dimensionar até onde podem ir. Diante do silêncio da sociedade, a tendência é que avancem, cada vez mais, ocupando o espaço de Poder Moderador, e controlando os demais poderes.

MDB define candidato em 27 de março

O diretório estadual do MDB deverá escolher, no próximo dia 27, o candidato do partido para a disputa do governo do Estado. Foi o que decidiu o comando do MDB, em reunião virtual realizada ontem. Pela decisão, caberá aos 71 membros do diretório estadual, em nome de todos os filiados, a responsabilidade pela escolha do candidato ao governo do Estado.

Osmar Terra denuncia: “MDB está sendo manipulado pelo governador Eduardo Leite”

O deputado federal Osmar Terra discorda da decisão da candidatura ao governo através do diretório do MDB: “Existe uma pressão do governador Eduardo Leite, forçando os emedebistas que têm vinculações com ele a decidirem de forma apressada, sem ouvirem a base, para escolher a candidatura que lhe convém. O governador não quer Sartori como candidato. E o governador está traindo seu partido, o PSDB, e vai para o PSD para ser candidato a presidente da República, mas quer levar o MDB gaúcho como trunfo para sua campanha, forçando a decisão antes da desincompatibilização. Estamos sendo manipulados pelo governador Eduardo Leite levando o nosso partido a tomar um rumo que pode ser trágico. Eu sou contra, e quero que a base seja ouvida. A base do partido não é para apoiar o governador Eduardo Leite em seu projeto pessoal. A minha base, a base que eu vejo no MDB, é hoje Bolsonaro no Rio Grande do Sul, não é Eduardo Leite.”

