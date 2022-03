Flávio Pereira Governo já tem pesquisas com vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

O ministro da Defesa, General Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Twitter)

Apesar das pesquisas contratadas pela esquerda junto a institutos desconhecidos, e criados há pouco tempo, no núcleo político do presidente Jair Bolsonaro, reina tranquilidade, e se trabalha inclusive com a possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. Os fatos e a vida real desmentem as pesquisas que apontam favoritismo para o ex-presidiário Lula: a dificuldade de ele sair para sair às ruas e a sua baixa popularidades em todas as plataformas nas redes sociais. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, revela que tem em mãos, pesquisas confiáveis apontando para a possibilidade de uma eventual vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno das eleições é real. O que diz Ciro Nogueira:

“Eu tenho uma previsão. Muita gente acha que, daqui a dois meses, o presidente já vai estar em empate com o Lula (PT). Nas convenções, já vai estar na frente. Mais perto da eleição, nós vamos fazer as contas [para ver] se ele ganha no primeiro turno. Minha previsão é essa, pelas pesquisas que nós temos em mãos.”

Onyx no comando do PL

Um acordo entre com o deputado federal Giovani Cherini prevê que Onyx Lorenzoni assumirá o comando do PL no Rio Grande do Sul no período eleitoral. A saída de Cherini permitirá que ele seja o coordenador-geral da campanha ao governo do Estado, a convite do próprio Onyx.

Debate de pré-candidatos ao Piratini

Será na próxima quinta-feira, dia 24, em Torres, o primeiro debate entre os pré-candidatos ao governo do Estado. A Famurs, Federação das Associações de Municípios do Estado fará sua tradicional Assembleia de Verão, reunindo prefeitos de todo o Estado. A Famurs já recebeu a confirmação de Beto Albuquerque (PSB), Edegar Pretto (PT), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL) e Roberto Argenta (PSC), Ciro Simoni (PDT) e Luiz Carlos Busato (União Brasil). No caso do MDB, que ainda não tem candidato, existe a possibilidade de participação de Gabriel Souza e Alceu Moreira, os dois pré-candidatos do partido.

O vice de Jair Bolsonaro

Se for confirmado como candidato a vice-presidente ao lado de Jair Bolsonaro, o general Braga Netto deverá deixar o Ministério da Defesa até o dia 2 de abril.

Reajuste dos servidores em março

Antes de deixar o governo para disputar a Presidência da República, o governador Eduardo Leite vai definir o reajuste geral dos servidores públicos. Trata-se da revisão geral e anual para todos os podres, prevista em lei. O índice deve ficar em 5,53% , mas a pressão dos servidores quer que o índice chegue a 10%. A decisão final porém, depende do Conselho de Estado, integrado pelos chefes dos poderes e órgãos com autonomia financeira e administrativa, que deve se reunir na próxima semana.

