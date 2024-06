Notícias Brasil vence o México no primeiro amistoso antes da Copa América

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Andreas Pereira, Gabriel Martinelli e Endrick marcaram para a equipe de Dorival Júnior. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 2, na noite desse sábado (8), no Kyle Field Stadium, no Texas (EUA), no penúltimo amistoso da equipe antes da estreia na Copa América, no dia 24. Na quarta (12), será a vez de enfrentar os Estados Unidos, em amistoso na cidade de Orlando.

Com uma atuação oscilante, longe de ser brilhante, a Seleção deu mais um passo para tentar apagar o péssimo 2023 da memória. Andreas Pereira, Gabriel Martinelli e Endrick marcaram para a equipe de Dorival Júnior. Quiñones e Guillermo Martínez descontaram para os mexicanos.

O Brasil está no grupo D ao lado de Colômbia, Paraguai, e Costa Rica, adversário da estreia no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília), em Los Angeles. Já o México fará sua primeira partida contra a Jamaica no dia 22, em Houston. Equador e Venezuela completam o grupo B.

O jogo

Sem Vinicius Júnior e Rodrygo como titulares, recém campeões da Champions League com o Real Madrid, o técnico Dorival Junior realizou testes e observou atletas, como Savinho e Yan Couto (ambos do Girona-ESP), que se destacaram principalmente na primeira etapa da partida.

O Brasil pressionou os mexicanos desde o início. Com poucos segundos de jogo, Martinelli quase abriu o placar. Quatro minutos depois, Andreas Pereira recebeu de Savinho na entrada da área, tirou da marcação e anotou um verdadeiro golaço, o primeiro dele pela seleção.

Depois disso, a equipe de Dorival Júnior tirou o pé do acelerador e viu os mexicanos subirem a marcação. Arteaga colocou Alisson para trabalhar, aos 20. Já no fim, pouco antes do intervalo, Antuna caiu na área após dividida com Aranha e pediu pênalti. A arbitragem, no entanto, mandou seguir.

O Brasil voltou para o 2º tempo pressionando. Até Yan Couto rolou para Martinelli ampliar o placar, aos 8. Na sequência, a partida foi paralisada por alguns segundos por conta de gritos homofóbicos por parte da torcida mexicana para Alisson.

Foi então que Dorival aproveitou a boa vantagem construída para mexer no time, com destaque para as entradas de Lucas Paquetá e Endrick nos lugares de Andreas Pereira e Evanilson, respectivamente.

O México passou a pressionar a saída de bola do Brasil e, após bobeira de Paquetá, Quiñones descontou.

Aos 30, Vinicius Júnior, que tinha acabado de substituir Savinho, só não fez o terceiro porque Julio González defendeu.

Na reta final, o amistoso ficou completamente aberto, com as duas seleções buscando o gol. Até que aos 47, Guillermo Martínez aproveitou o rebote de Alisson para deixar tudo igual para o México. Só que nos acréscimos, Endrick recebeu de Vinicius Jr. e colocou o Brasil novamente na frente.

A vitória contra o México marcou o aniversário de 110 anos da CBF. Para destacar a data, o goleiro Alisson atuou com a camisa de número 110.

Ficha técnica

Brasil: Alisson; Yan Couto, Bremer, Militão e Guilherme Arana; Éderson (Bruno Guimarães), Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Andreas Pereira (Paquetá); Gabriel Martinelli (Pepê), Savinho (Vini Jr.) e Evanilson (Endrick). Técnico: Dorival Jr

México: Julio González; Reyes, Johan Vásquez e Arteaga; Edson Álvarez, Romo, Chaves (Alexis Vega) e Carlos Rodríguez (Pineda); Antuna (Cortizo), Julián Quiñones e Santiago Giménez. Técnico: Jaime Lozano.

Arbitragem: Lukasz Szpala (EUA), com assistência de Jose da Silva (EUA) e Meghan Mullen (EUA). Var: Chris Penso (EUA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/vitoria-brasileira-3/

Brasil vence o México no primeiro amistoso antes da Copa América

2024-06-08