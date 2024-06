Inter Com gol de Wesley, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Gol foi marcado pelo atacante Wesley no primeiro tempo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando como mandante no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), o Inter venceu na noite dessa quarta-feira (19) o Corinthians por 1 a 0 em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wesley marcou o único gol da noite ainda no primeiro tempo. O resultado deixa o Colorado na 9ª posição na tabela, com 14 pontos. Neste sábado (22), a equipe comandada por Eduardo Coudet vai ao Paraná para enfrentar o Grêmio.

Jogo

Mesmo jogando longe do Beira-Rio, o Inter se sentiu em casa no Orlando Scarpelli e se lançou ao ataque no começo do jogo. Nos minutos iniciais, Wesley acertou um chute bonito e viu Matheus Donelli fazer grande defesa para impedir o primeiro gol.

Ainda no ataque, o Inter abriu o placar com Alario, mas o tento foi anulado por impedimento do atacante argentino. Depois disso, a partida ficou muito disputada e com as duas equipes disputando espaço no meio-campo.

O Inter ainda seguia melhor em campo, já que o Corinthians encontrava dificuldades para fazer até mesmo o básico e não conseguia ultrapassar a linha do meio-campo. Já na reta final da primeira etapa, o gol saiu. Wesley recebeu livre, conduziu e acertou um chutaço para abrir o placar para o Colorado.

Atrás no placar e com um primeiro tempo abaixo da crítica, o Corinthians mudou de postura e tentou pelo pressionar o Internacional em busca do empate. Mesmo com mais intensidade, o time de António Oliveira seguia com dificuldades e pouco criou no ataque, enquanto o Inter explorava os espaços no contra-ataque.

Depois de acertar um chutaço no primeiro tempo, Wesley quase fez outro belo gol, mas Matheus Donelli fez boa defesa. Hyoran também teve boa chance, mas chutou para fora. Quem também quase ampliou foi Bruno Henrique, que bateu falta perigosa.

O Timão até tentava, mas esbarrava em suas próprias limitações técnicas. Coronado foi quem criou o primeiro lance de perigo, chutando de longe e obrigando Fabrício fazer boa defesa. Depois, Yuri Alberto recebeu livre, mas escorregou na hora de finalizar. Garro também ficou no quase, mas outra vez o goleiro apareceu para fazer boa defesa.

Mesmo com um segundo tempo mais movimentado, o placar não foi alterado e o Internacional saiu vencedor do Orlando Scarpelli.

Ficha técnica

— Internacional: Fabrício, Bustos, Igor Gomes, Fernando, Robert Renan, Rômulo (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Mercado), Wanderson, Hyoran (Aránguiz), Wesley (Hugo Mallo) e Alario (Lucca Drummond). Técnico: Eduardo Coudet.

— Corinthians: Matheus Donelli, Matheuzinho (Gustavo Mosquito), Gustavo Henrique, Cacá, Hugo (Matheus Bidu), Raniele, Breno Bidon (Pedro Raul), Garro, Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

— Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ). VAR: Wagner Reway (Fifa/ES).

