30 de outubro de 2022

A função tem como objetivo facilitar o início da conversa no aplicativo.

É possível iniciar uma conversa com usuários do WhatsApp sem, necessariamente, ter o contato salvo na biblioteca do celular. Alguns truques e dicas podem ser seguidos por quem tem celulares Android ou iPhone (iOS) em passos simples. A função tem como objetivo facilitar o início da conversa no aplicativo e pode ser útil para lojistas ou pessoas que querem agilizar o momento de enviar mensagens.

Em alguns casos, não é necessário baixar apps nem atalhos e a função pode ser acessada através de links de API do mensageiro ou funções nativas do WhatsApp, como o QR Code pessoal. No entanto, a função também pode ser simplificada ao utilizar o site ZapDireto ou o app MySelf on WhatsApp.

Confira, na lista abaixo, cinco formas de iniciar conversas no WhatsApp sem precisar ter os contatos salvos no celular.

1. Gerar link – O WhatsApp oferece uma API que permite enviar mensagens diretas pelo app através de links, sem a necessidade de ter um determinado usuário salvo na lista de contatos do smartphone. Para iniciar uma conversa é necessário, em primeiro lugar, copiar o link (https://api.whatsapp.com/send?phone=seunumerodetelefone&text=sua%20mensagem) no navegador, sem os parênteses.

Em seguida, você deve substituir o “seunumerodetelefone” pelo número do contato, que deve ser digitado seguido do código de país e área. Para escrever uma mensagem, a substituição deve ser feita em “sua%20mensagem”. Finalizadas as alterações, clique no enter, confirme os dados na página do API do WhatsApp e toque sobre “enviar” para iniciar o chat. Também é possível iniciar conversas com usuários desconhecidos através do site ChatDireto “(chatdireto.com”, sem aspas).

2. QR Code – Todo usuário do WhatsApp possui um código pessoal. Por meio desse QR Code é possível adicionar e conversar com contatos pelo mensageiro. Para acessar seu código ou escanear um QR Code de um amigo, acesse as configurações do aplicativo e toque sobre o ícone no canto superior direito ao lado do seu nome. Por lá, você tem acesso ao seu QR Code pessoal na aba “Meu código” e pode escanear outros códigos de grupos ou de amigos na aba “Escanear código”. Com a opção também não é necessário digitar números e salvá-los da biblioteca do smartphone antes de enviar mensagens.

3. Usar apps de terceiros – Também é possível iniciar conversas pelo mensageiro utilizando apps de terceiros. O MySelf on WhatsApp, por exemplo, permite iniciar conversas pelo app sem precisar ter o usuário salvo na lista de contatos do smartphone. Para começar um bate-papo com um usuário desconhecido, é necessário baixar o app e digitar o número do contato na aba indicada. Note que o número deve conter os códigos de país e de área. Em seguida, toque sobre “Criar conversa no WhatsApp” para iniciar o chat sem precisar salvar o contato em sua biblioteca.

4. Usar atalhos da Siri – Também é possível enviar mensagens pelo WhatsApp utilizando os atalhos da Siri e, assim, não é necessário adicionar a pessoa à lista de contatos do celular. Para isso, você precisa ter o app instalado no iPhone e seguir alguns passos: vá para as configurações do mensageiro e ative a opção de permitir atalhos não confiáveis.

Em seguida, é preciso copiar o link a seguir no navegador do iPhone, sem os parênteses, (icloud.com/shortcuts/be22fa0abe644c86baa126ffff2ae3eb) e selecionar a oção “Obter Atalho” para adicioná-lo à Siri. Ao final, é só tocar sobre o atalho que você baixou e digitar o número do usuário do WhatsApp com o código de país e área. Uma nova janela aparecerá no mensageiro e você pode começar a conversar com a pessoa sem a necessidade de salvar seu número de contato à lista do telefone.

5. Usar as opções do menu de contexto – Uma outra forma de conversar com pessoas pelo WhatsApp de maneira rápida e sem precisar salvá-los na lista de contatos do celular é escrever o número do contato numa busca do Google. Disponível para celulares Pixel e Android One, a opção pode parecer estranha, mas funciona: escreva o número do contato na forma como aparece no app utilizando o símbolo de “+” acompanhando o código do país e de área e, logo em seguida, toque sobre o número e pressione.

Além das opções de “Recortar”, “Copiar” e “Colar”, você pode acessar um menu tocando sobre as reticências no canto direito do quadro. Por lá, aparecerão outras opções como “Adicionar”, “Enviar Mensagem” e “Mensagem” com o símbolo do WhatsApp ao lado. Ao tocar sobre o ícone do mensageiro é possível conversar com a pessoa sem precisar adicioná-la aos contatos do dispositivo.

