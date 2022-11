Tecnologia WhatsApp agora pode ser usado em mais de um celular Android

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

A novidade está disponível somente no Android e pode ser utilizada por usuários da versão beta do aplicativo. (Foto: Reprodução)

Uma das principais fraquezas do WhatsApp é a ausência de suporte para múltiplos celulares, mas isso finalmente está mudando. A plataforma começou a testar publicamente a opção de utilizar mais de um celular com o mesmo perfil do serviço de mensagens.

Inicialmente, a novidade está disponível somente no Android e pode ser utilizada por usuários da versão beta do aplicativo a partir da edição 2.22.21.6. Ou seja, para a novidade funcionar, ambos os aparelhos devem estar utilizando a versão de testes do aplicativo.

Confira abaixo como configurar o WhatsApp para finalmente conseguir utilizar o aplicativo em dois ou mais smartphones com a mesma conta diretamente no aplicativo.

1 – Antes de tudo, verifique se você já faz parte do WhatsApp Beta e baixe a versão mais recente do aplicativo no Android — a partir da build 2.22.21.6 — nos dois celulares;

2 – Depois de baixar o WhatsApp no celular secundário, abra o aplicativo e, na tela de registro, clique nos três pontos no canto superior direito;

3 – Em seguida, acesse a opção “Conectar um aparelho”. Caso ela não esteja disponível, sua conta ainda não foi contemplada com a novidade;

4 – Na janela que se abrir, intitulada “Conecte com seu Celular”, deslize até o QR Code no final da página;

5- Em seu smartphone principal, clique no menu de três pontos no canto superior direito da tela, acesse a opção “Aparelhos Conectados” e clique em “Conectar um aparelho”;

5 – Escaneie o QR Code do seu celular secundário com o aparelho principal. As conversas entre os dispositivos serão sincronizadas e você poderá usar o mensageiro em ambos os smartphones;

Como desconectar o celular secundário do WhatsApp

Após a conclusão do vínculo entre os dois celulares, o aparelho secundário aparecerá listado entre os dispositivos conectados no smartphone principal. Você pode impedir a sincronização dos dispositivos a qualquer momento no menu de aparelhos conectados.

Para isso, basta entrar na opção de “Aparelhos Conectados”, encontrar o dispositivo Android e clicar em “Desconectar”. Uma solicitação será enviada ao celular secundário para finalizar o procedimento.

