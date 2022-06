Tecnologia WhatsApp, Instagram e Facebook com opção de carregar contatos e encontrar amigos

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

No WhatsApp e Facebook, por exemplo, ainda na criação da conta a plataforma dá a sugestão de importação dos contatos. Foto: Reprodução No WhatsApp e Facebook, por exemplo, ainda na criação da conta a plataforma dá a sugestão de importação dos contatos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Meta disponibiliza em suas três principais plataformas (WhatsApp, Facebook e Instagram) a opção de carregar contatos. O recurso permite importar da sua lista de contatos usuários que estão cadastrados nas plataformas.

No WhatsApp e Facebook, por exemplo, ainda na criação da conta a plataforma dá a sugestão de importação dos contatos. Já no Instagram, a transferência é por meio do Facebook, ou seja, a importação ocorre entre redes sociais.

WhatsApp

A importação de contatos no WhatsApp é a mais descomplicada, pois o processo acontece automaticamente. Desta forma, quando o usuário instala o aplicativo (Android/iOS) e faz o login, o mensageiro solicita o acesso a algumas informações do dispositivo, inclusive à agenda de contatos.

Com isso, todos os números existentes na agenda que possuem uma conta na plataforma de mensagens são adicionados automaticamente. Em resumo, essa sincronização acontece todos os dias. Assim, quando adicionar um novo contato na sua agenda, se ele tiver o WhatsApp poderá ser encontrado no aplicativo.

Facebook

No Face, além da sugestão quando se está criando a conta, é possível carregar os contatos posteriormente. Veja como seguir:

– Acesse o “Menu” do seu Facebook;

– Em “Configurações de Privacidade”, selecione a aba “Configurações”;

– Na sequência, clique em “Configurações do perfil”;

– Na seção “Mídia e contatos”, clique sobre o comando “Carregar contatos”;

– Feito isto, habilite o recurso “Carregamento contínuo de contatos” ou “Carregar contatos”;

– Para finalizar, toque em “Começar”.

Funcionalidades

Continuamente, o WhatsApp busca promover a melhor experiência aos seus usuários. Devido a isto, muitos recursos são liberados nas versões Web, Android e iOS, a fim de facilitar a vida das pessoas.

Confira a seguir quatro novas funcionalidades liberadas no mensageiro.

Opção de Enquetes

Recentemente foi descoberto que o mensageiro está trabalhando em um recurso para criar enquetes em grupo. A novidade deve ser liberada em uma atualização futura do aplicativo.

Dispositivo móvel

Além da possibilidade de mais de um dispositivo Web (PC) conectado a uma mesma conta simultaneamente, o mensageiro está testando a capacidade de também vincular um aparelho móvel adicional.

O novo recurso foi identificado na atualização beta para Android (2.22.10.13).

Atualizações de status

Outra função que o WhatsApp planeja liberar é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Quando o usuário tiver alguma publicação ativa aparecerá envolta da sua foto de perfil um círculo, assim como no Instagram.

A funcionalidade está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta, todavia, também deve ser liberada para a versão Android e iOS do mensageiro.

Versão beta

Por fim, a versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos status do contato com até oitos opções de emojis. A mesma funcionalidade deve ser cotada em breve para o Android e iOS.

