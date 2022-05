Tecnologia WhatsApp notifica usuários de iPhone que a rede social deixará de funcionar em alguns aparelhos

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

A notificação também foi enviada para usuários dos iPhones 5s, 6 e 6s. Foto: Reprodução

Usuários do iOS 10 e do iOS 11 vão ficar sem poder utilizar o WhatsApp a partir do próximo dia 24 de outubro. O aplicativo está notificando usuários desses sistemas operacionais para atualizarem seus aparelhos e continuar utilizando o aplicativo.

No entanto, em modelos antigos não é mais possível atualizar para versões posteriores do iOS, já que o 11 (ou 10) foi a última disponível para esses smartphones. Nesses casos, infelizmente, será necessária a troca do aparelho caso queira continuar usando o WhatsApp. A nova marca atinge os modelos iPhone 5 e iPhone 5C, além de todos os celulares da Apple lançados antes destes.

Fim do suporte

De acordo com o WABetainfo, que revelou a informação, a notificação também foi enviada para usuários dos iPhones 5s, 6 e 6s. No entanto, esses podem atualizar para uma versão mais recente do iOS e manter o suporte ao WhatsApp.

Esse tipo de mudança é comum. Todo ano o WhatsApp deixa de dar suporte para aparelhos mais antigos com sistemas operacionais desatualizados. Isso muitas vezes é necessário para que novas funções possam ser adicionadas e até mesmo por questões de segurança.

Lembrando que, ao contrário do que ocorreu no fim do ano passado, usuários desses sistemas operacionais não vão mais conseguir utilizar o WhatsApp a partir de 24 de outubro. No corte feito ano passado, o aplicativo continuou funcionando por um tempo, mas sem poder receber novas atualizações.

Criptografia

O WhatsApp atualizou o aplicativo beta para usuários do iPhone com uma mensagem focada em privacidade e segurança. A tela traz detalhes sobre a aplicação da criptografia de ponta a ponta, com informações sobre a importância disto para as conversas.

Essa tela de reforço não é novidade, mas ela traz alguns ajustes que a tornam mais completa do que a mensagem passada. Além disso, agora existe um link mais visível que aponta para esta página com mais detalhes do recurso de segurança.

Um print de tela compartilhado pelo site WABetaInfo mostra a tela aprimorada. Você poderá localizar a novidade no rodapé do aplicativo, logo após a última atualização de status, histórico de chamadas, lista de bate-papo ou relação de dispositivos conectados.

Ali você saberá tudo o que é protegido pela criptografia: mensagens de texto e voz, chamadas de áudio e vídeo, fotos, vídeos e documentos, compartilhamento de local e atualizações de status. Ou seja, na prática, praticamente todos os recursos do aplicativo é abrangido pela tecnologia de segurança.

