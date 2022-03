Tecnologia WhatsApp pode virar “WeTransfer” em nova atualização

28 de março de 2022

Aplicativo estuda aumentar transferência de arquivos de até 100 MB para até 2 GB. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp estuda permitir que usuários transfiram arquivos de até 2 GB de tamanho, saindo dos 100 MB atuais. A novidade está em testes somente para usuários da Argentina que fazem parte da versão beta do aplicativo, liberada na última sexta-feira (26).

O recurso aproximaria o mensageiro do site WeTransfer, que permite transferir arquivos de até 2 GB na versão gratuita.

Segundo o WaBetaInfo, especializado em novidades de testes do aplicativo de mensagens da Meta, não se sabe se a função de transferência de arquivos (que podem ser documentos ou fotos, por exemplo) será disponibilizada para todos os usuários no futuro.

“Na verdade, não sabemos se o WhatsApp planeja divulgar o recurso para mais pessoas no futuro, já que se trata de um teste. O aplicativo pode desistir das mudanças. Apenas o tempo dirá”, escreveu o site em publicação.

Nos últimos meses, o WhatsApp lançou diversos recursos que começaram como testes, como player de áudios no aplicativo. Atualmente, estão testes funções de reagir a mensagens e a criação de “melhores amigos”, similar ao Instagram.

Alternativas

Está procurando alguma plataforma para armazenar e compartilhar seus documentos e pastas na nuvem? Existem várias opções no mercado, mas a maioria delas possuem um limite para o tamanho do arquivo a ser armazenado. Claro, o WeTransfer é uma excelente opção, mas definitivamente não a única. Veja nossa lista com algumas alternativas ao WeTransfer para enviar arquivos grandes pela web:

1) Google Drive

O Google Drive é a solução da própria Google para armazenamento de arquivos na nuvem. Ele te permite utilizar até 15 GB de espaço gratuitamente, oferecendo também opções pagas para usuários que precisam de mais espaço. O Google Drive conta com planos mensais (e descontos para compras anuais) permitindo que você aumente o espaço disponível para até 30 Terabytes.

2) Dropbox

O Dropbox é uma solução prática e muito utilizada para transferir e armazenar arquivos na web. Comparando diretamente com o Google Drive, que possui 800 milhões de usuários, o Dropbox vêm logo sem seguida com 500 milhões. Ele oferece até 2 GB de armazenamento gratuito, cobrando mensalmente para aumentar este limite em até 2 Terabytes.

3) Sync

Hoje, o Sync é uma das mais seguras e melhores alternativas ao WeTransfer no mercado. Ele conta com uma arquitetura zero-knowledge que impede qualquer programa malicioso de conseguir penetrar em seu banco e acessar arquivos lá armazenados. Ele inicialmente oferece 5 GB de espaço gratuitamente, contando com planos que lhe permitem aumentar sua capacidade em até 10 Terabytes.

4) pCloud

O pCloud é uma das alternativas ao WeTransfer mais baratas no mercado. Ele oferece gratuitamente 10 GB de espaço, possuindo pacotes mensais, anuais ou permanentes para aumentar este limite em até 2 Terabytes. Ele também trabalha com a arquitetura zero-knowledge, garantindo a segurança dos arquivos e dados de seus usuários.

5) Egnyte

O Egnyte é uma solução de armazenamento e compartilhamento de dados na nuvem com o foco em empresas e negócios. Ele oferece planos baseado no número de usuários – ou funcionários, mais especificamente- que terão acesso à seu banco. Sendo excelente para controlar o acesso de diversas pessoas de uma mesma empresa, o Egnyte não poderia ficar fora da nossa lista de alternativas ao WeTransfer. Seu plano mais básico te garante 5 Terabytes de espaço para até 25 credenciais únicas.

