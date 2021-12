Tecnologia WhatsApp pretende adicionar movimento aos seus emojis de coração

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

A intenção é trazer o mesmo desempenho nos corações coloridos também, para tornar a experiência mais interativa. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp estuda adicionar movimento nos seus emojis de coração. Atualmente, apenas o coração vermelho tem uma animação como se estivesse palpitando. A intenção é trazer o mesmo desempenho nos corações coloridos também, para tornar a experiência mais interativa.

A novidade já está disponível para os testadores da versão Web do mensageiro, todavia, a expectativa é liberar a funcionalidade para os usuários do Beta para Android e iOS também.

Mais novidades do WhatsApp

Segundo informações, os emojis animados serão lançados como forma de complemento de outra novidade. A ideia em desenvolvimento é permitir que os usuários reajam a mensagens específicas com as carinhas e objetos.

Na prática, ao selecionar uma mensagem de texto ou de mídia aparecerá uma guia com as informações de qual movimento aquele emoji desempenhará, assim como ocorre no Discord e no Slack, por exemplo.

Além disso, a intenção é que a possibilidade seja acessada tanto para conversas individuais quanto para mensagens de grupo. Entretanto, o aplicativo ainda não informou sobre a previsão de lançamento.

Por fim, o WhatsApp também pretende liberar novas duas telas de informação para os usuários. Em suma, as telas de Chamadas e Status serão configuradas para que os conteúdos de ambos os serviços sejam guardados com criptografia de ponta a ponta.

Neste caso, ao selecionar qualquer uma das janelas o mensageiro informará que o mecanismo de segurança está ativado. Esse recurso já está sendo testado no mensageiro Beta para iOS e ainda não tem data de lançamento para o público geral.

Novo visual para mensagens de voz

Usuários da versão beta do WhatsApp para Android e iOS já podem conferir a novidade de áudio do aplicativo. Está em fase de testes a nova interface de mensagens de voz, que substituiu a barra linear de progresso para um marcador de ondas sonoras.

O recurso é bastante útil para o usuário prever em qual etapa do áudio a voz do remetente ou outro ruído ficará mais alto, podendo abaixar o volume com antecedência para e não seja surpreendido. Basta verificar se a parábola das ondas sonoras está muito comprida.

O novo indicador de mensagens de voz também possui um design mais moderno e atraente, semelhante aos áudios do Instagram. Caso seja um testador do mensageiro e ainda não tenha acesso ao novo recurso, atualize o seu aplicativo para versão mais recente.

