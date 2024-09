Tecnologia WhatsApp testa 11 temas para que usuários possam mudar a cor das conversas

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

A novidade está presente dentro da versão 2.24.20.12. (Foto: Reprodução)

Em nova atualização beta liberada no dia 19, o WhatsApp agora começou a testar “para valer” os temas para conversas. A novidade está presente dentro da versão 2.24.20.12 e traz 11 opções para que os usuários possam trocar não apenas o plano de fundo da conversa, mas também a cor das bolhas de chat.

Além disso, alguns temas desenvolvidos pelo WhatsApp são exclusivos para quem gosta de usar o modo escuro no smartphone Android, uma vez que a paleta de cores torna a experiência mais confortável.

Quando um usuário escolhe um tema nas configurações do WhatsApp, ele deve ser aplicado em todas as conversas, sendo que, caso deseje, ele ainda pode selecionar outro papel de parede na sua galeria.

O WABetaInfo também explica que há no código do WhatsApp alguns indicativos de que, em atualizações futuras, os temas poderão ser aplicados a chats individuais.(Leia mais abaixo)

É importante observar que somente você poderá ver seu tema de chat definido para conversas específicas, garantindo uma experiência personalizada sem comprometer a privacidade ou a visibilidade dos demais participantes do chat.(Leia mais abaixo)

Contudo, o recurso ainda está em fase de testes e ele deve demorar um pouco mais para ser liberado na versão estável do WhatsApp.

Filtros personalizados

O WhatsApp também tem testado a funcionalidade que permite aos usuários criarem seus próprios filtros personalizados com atalho no topo da tela.

A novidade já vem sendo testada há algum tempo, mas na versão beta 2.24.20.13 a funcionalidade ficou ainda mais intuitiva, uma vez que agora há um novo botão onde o usuário pode simplesmente tocar e montar a sua própria lista de chats ou grupos.

Antes da implementação desse atalho destacado pelo símbolo de “+”, o usuário precisava fazer a adição manualmente nas listas personalizadas ao entrar na página de Configurações do aplicativo.

Com a mudança, basta tocar no novo botão, escolher as conversas que deseja incluir no filtro e nomear para que tudo seja adicionado no topo da tela do WhatsApp.

Caso desejem alterar a lista de contatos de um filtro ou mudar o nome, o WhatsApp deve permitir que isso seja feito na parte inferior da tela de Configurações.

Por enquanto, a melhoria está presente apenas na versão beta do WhatsApp, podendo demorar um pouco mais para ser liberada amplamente no Android.

2024-09-23