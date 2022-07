Tecnologia WhatsApp vai tirar o online? O que você precisa saber sobre nova função

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Quanto ao lançamento oficial da função, o WhatsApp ainda não informou nenhuma data. Foto: Reprodução Quanto ao lançamento oficial da função, o WhatsApp ainda não informou nenhuma data. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Por enquanto, a função de “ativar e desativar” o Status “online” só está disponível para experimentação na versão beta do aplicativo para smartphones com o software do Google.

Quanto ao lançamento oficial da função, o WhatsApp ainda não informou nenhuma data. Porém, em comparação com o tempo de desenvolvimento de outros recursos do mensageiro, a expectativa é de que a ferramenta chegue para todos os usuários ainda neste ano. A novidade é uma das mais aguardadas no aplicativo, mas não é a única.

Como tirar o “online”?

Ao que se sabe até o momento, o recurso ficará disponível na aba “Visto por último” no aplicativo de mensagens. Para tirar o Status “online” do WhatsApp, os usuários devem acessar às configurações do mensageiro e tocar em “Conta”. Feito isso, tudo indica que será necessário ir até a aba “Privacidade” e, depois, tocar em “Visto por último”. Então, na nova opção “Quem pode ver meu visto por último”, o usuário deverá selecionar entre “Ninguém” ou “Meus contatos, exceto”. Por fim, vai bastar selecionar a opção “igual ao visto pela última vez”. Vale mencionar que, se você utiliza o beta do mensageiro, é importante antes de tudo atualizar o seu aplicativo para a versão mais recente do aplicativo.

Ex-integrantes

Há alguns dias, surgiram informações indicando que o WhatsApp está testando um recurso que permite aos usuários saírem silenciosamente de grupos – apenas os administradores podem visualizar a ação. Contudo, o aplicativo de mensagens também está desenvolvendo uma funcionalidade que mostrará uma lista com os ex-participantes de um grupo.

De acordo com uma captura de tela divulgada pelo site WABetaInfo, aparentemente, o recurso já está em desenvolvimento para o WhatsApp Beta 2.22.16.70. A imagem revela que os usuários poderão visualizar os ex-participantes do grupo que saíram nos últimos 60 dias – após o período, os dados serão removidos.

Por enquanto, o recurso ainda está em desenvolvimento e ainda não existe nenhuma previsão de lançamento da novidade. Possivelmente, a atualização também será lançada com correções para alguns problemas e bugs que possam aparecer no mensageiro.

