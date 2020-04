Mundo Wuhan tem festa de luzes para comemorar fim de confinamento após 76 dias

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Autoridades permanecem em alerta para evitar uma nova onda de contaminação Foto: Reprodução Autoridades permanecem em alerta para evitar uma nova onda de contaminação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Imagens animadas de profissionais de saúde ajudando pacientes foram vistas nos arranha-céus nos dois lados do rio Yangtze. Também foi projetada a expressão “cidade heroica”, título concedido a Wuhan pelo presidente e líder do comunista Xi Jinping, segundo a agência de notícias AP. O aeroporto local, as estações de trem e rodovias foram reabertas na cidade, que é capital da província de Hubei, na região central da China.

Os 11 milhões de moradores de Wuhan podem sair agora sem autorização especial desde que disponham de um aplicativo obrigatório de smartphone que permite o rastreamento de dados e vigilância governamental. Ele mostra que o usuário está saudável e não estive em contato recente com ninguém que teve teste positivo para vírus. Nas empresas, os controles de temperatura continuarão frequentes.

Mais de 700 mil casos evitados

Medidas drásticas de isolamento foram tomadas pelo governo chinês em Wuhan e em toda a província de Hubei.

Um estudo divulgado pela revista “Science” indica que as medidas tomadas pela China nos primeiros 50 dias da epidemia permitiu que houvesse um tempo valioso para outras cidades do país se preparassem para enfrentar a pandemia.

Os pesquisadores da China, Estados Unidos e Reino Unido concluíram que “sem a restrição de viagens sobre Wuhan e a resposta de emergência nacional teria havido mais de 700 mil casos confirmados da Covid-19 fora de Wuhan”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo