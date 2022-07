Tecnologia YouTube terá loja virtual para criadores venderem seus próprios produtos

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Os youtubers poderão criar e gerenciar suas próprias lojas pelo YouTube Studio. Foto: Reprodução/YouTube Os youtubers poderão criar e gerenciar suas próprias lojas pelo YouTube Studio. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O YouTube começou a liberar que espectadores possam comprar produtos e serviços dos seus criadores favoritos. Uma parceria firmada entre a plataforma de vídeos e a Shopify nesta terça-feira (19) levará lojas para os canais, nas quais poderão ser vendidos diversos itens graças ao suporte do e-commerce.

O gerenciamento de estoque será feito em tempo real pela Shopify e as vendas monitoradas pela guia “Compras” no YouTube Studio – é por ali que você poderá acompanhar a “conversão” dos produtos marcados. Se você adicionar um novo produto pelo site, ele será automaticamente sincronizado com a loja do seu canal.

A vantagem é que a compra pode ser totalmente feita sem sair do YouTube, com as formas de pagamento mais comuns aceitas no comércio. Em vez de direcionar as pessoas para sites externos, o que pode ser perigoso e deixa muita gente desconfiada, tudo será conduzido dentro da plataforma de vídeos do Google.

Por enquanto, somente criadores nos Estados Unidos poderão ativar as compras via YouTube e o youtuber precisa ser qualificado pelo site. Essas pessoas poderão marcar produtos durante uma transmissão ao vivo ou destacá-los em seus vídeos gravados.

Segundo o YouTube, a iniciativa é para ajudar os criadores que desenvolvem suas próprias marcas de produto ou trabalham com comércio de terceiros, mas precisam manter locais externos para vender. Com a loja integrada, o impulso de compra pode ser maior, já que o usuário terá menos tempo para refletir sobre a aquisição.

A empresa também começou a lançar um novo destino de compras na guia Explorar para espectadores no Brasil, Estados Unidos e Índia. Sugestões de compras relevantes, baseadas no vídeo visualizado, devem ser exibidas para os espectadores desses países. A guia Explorar mostra vídeos de interesse do usuário, mas também será usada para promover conteúdos relacionados a venda, com o objetivo de impulsionar as lojas.

Com lives em alta, a plataforma de vídeos se desdobra para não ficar para trás. Além do Shorts, formato de vídeos curtos, o YouTube criou os anúncios de compra (voltados para quem quer vender produtos) e já trouxe a capacidade de comercializar produtos diretamente nas transmissões ao vivo conduzidas pelos criadores.

O formato usado anteriormente, contudo, não era o ideal para as compras. Este novo conta com a integração de uma empresa 100% especializada no comércio eletrônico, logo a probabilidade de sucesso é muito maior. Futuramente, a plataforma quer permitir que dois criadores entrem ao vivo para fazer uma transmissão em conjunto na qual ambos juntariam suas lives para fortalecer o streaming.

