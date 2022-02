Inter Ypiranga x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter viaja até Erechim para enfrentar o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, neste sábado, às 16h30 Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 4 de fevereiro de 2022

Ypiranga e Inter entram em campo neste sábado (05), às 16h30, em Erechim, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022. Após empatar com o placar zerado diante do São Luiz, em Ijuí, no meio da semana, a probabilidade é que o Cacique Medina volte a utilizar o elenco titular no Colosso da Lagoa.

YPIRANGA

O Ypiranga é, atualmente, o melhor clube classificado na tabela após a dupla Grenal, que ocupam as duas primeiras colocações. Comandado pelo técnico Luizinho Vieira, o time terá uma chance em casa, de tentar vencer o colorado e continuar na luta por uma boa campanha no Campeonato Gaúcho 2022.

Provável escalação: Edson; Gedeilson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego; Lorran, Lucas Falcão e Luiz Felipe; Erick, Matheus Santos e Rodrigo Carioca.

INTER

Após atuar com o time completamente reserva diante do São Luiz, na última quarta-feira, Cacique Medina terá boa parte do elenco à disposição e deve ir com os titulares para enfrentar o Ypiranga. O deslocamento até Erechim será diferente, viajando de avião até Chapecó, e depois se deslocando de ônibus até o norte do Estado.

Um desfalque certo para o treinador uruguaio será Gustavo Maia, que na madrugada dessa sexta-feira, informou em suas redes sociais que havia postivado para Covid-19. O clube ainda não se manifestou oficialmente, portanto, o tempo que o atacante desfalcará ainda é uma incógnita.

Provável escalação: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Victor Cuesta, Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Edenílson, Maurício, Taison, Boschilia (David); Wesley Moraes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Árbitro Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Árbitro Assistente 2: Maíra Mastella Moreira

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 14h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Carlos Lacerda, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter