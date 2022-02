Inter Até 2024: após assédio do Atlético-MG, Inter anuncia renovação com Edenilson

Por Andrei Severo * | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter e Edenilson chegaram em um acordo para a renovação do meio-campista até o final de 2024 Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 4 de fevereiro de 2022

No início da tarde desta sexta-feira (04), o Inter comunicou a renovação contratual do meio-campista, Edenilson. O vínculo foi prorrogado por mais um ano, até dezembro de 2024.

Vestindo a camisa colorada desde 2017, Edenilson foi escolhido para cinco seleções do Campeonato Brasileiro nas últimas duas edições e recebeu suas primeiras convocações para Seleção Brasileira em 2021.

O jogador é peça importante no elenco comandado por Cacique Medina, e no início do ano, a permanência do camisa 8 foi ameaçada após uma investida do Atlético-MG pelo jogador.

Edenilson e o clube gaúcho chegaram em um acordo para que o atleta permanecesse no Beira-Rio. Pelo Inter, são 254 jogos, 38 gols e 31 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter